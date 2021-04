Gilles Rocca/ Dalle passeggiata con Rosaria all’aggressività ‘nascosta’

L’accusa che viene rivolta a Gilles Rocca è sempre la stessa. Spesso e volentieri si parla del naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 come di uno un po’ aggressivo che magari non usa le mani, ma sa essere ‘violento’ con le parole e i gesti. Anche nei giorni scorsi il bel fonico è finito alla gogna per via di Daniela Martani che lo ha affrontato in diretta in puntata lunedì e poi ha fatto lo stesso anche nei vari studi televisivi in cui ha riportato alcune cose che, a suo dire, succederebbero dietro le quinte e, quindi lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. Ma cosa è successo di tanto grave e cosa dirà questa sera Daniela Martani se avrà di nuovo occasione di scendere in pista e dire la sua contro Gilles? Il fonico è reo di aver fatto piangere Francesca Lodo e farla morire di fame per via di un bacio mancato per la prova, ma era davvero così grave darglielo?

Andrea Cerioli/ All'Isola dei Famosi 2021 il maschio alpha è venuto a galla!

Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021 sbrocca di nuovo in palapa?

Al momento sembra che il problema che potrebbe venire a galla avrà poco a che fare con il no al bacio a Francesca Lodo all’Isola dei Famosi 2021. A destare curiosità tra il pubblico è il fuori onda che ha visto Rosaria Cannavò in lacrime pensando all’idea che il fidanzato si sarà fatto a casa di lei per via di Manuela Ferrera che ha rivelato che la bella catenese e Gilles Rocca sono soliti lasciarsi andare a lunghe passeggiate lontano da occhi indiscreti. L’argomento tornerà di nuovo a galla questa sera causando di nuovo la furia del bel naufrago?

