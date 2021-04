Gilles Rocca/ Daniela Martani lo attacca ancora: “Non le rivolgerò parola!” (Isola dei famosi)

Gilles Rocca chiude i conti con Daniela Martani all’Isola dei Famosi 2021

Gilles Rocca non ha più dubbi: non rivolgerà più parole a Daniela Martani. La bella naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 continua a far esplodere il bel fonico e attore e in molti sono convinti che lo faccia di proposito e tutto perché ha capito che il giovane è sempre pronto ad esplodere e a fatica riesce a trattenersi quando si tratta di accuse personali (come quello di essere violento) che lo colpiscono e lo feriscono. In realtà Gilles Rocca ha già avuto modo di discutere con Daniela Martani ma poi le cose sembravano essersi placate almeno fino a giovedì sera quando la miccia si è di nuovo accesa.

Le accuse della Martani sono sempre le stesse, ovvero quello di essere un po’ troppo violento nei comportamenti e nelle parole, soprattutto quando si tratta di lei. In particolare, proprio l’ex gieffina ha accusato Gilles di essere stato violento anche quando si è parlato delle porzioni di cibo e, in particolare, di quando è arrivato il momento di fare i conti con la sua voglia di avere più riso perché vegana. Il fonico non vuole cedere su questo e così si è lanciato in quella che ha definito “una battuta” sul suo pezzo di cocco più grande rispetto a quello degli altri.

Gilles Rocca si sfoga con Francesca Lodo all’Isola dei Famosi 2021

Proprio per via delle loro continue incomprensioni all’Isola dei Famosi 2021, Gilles Rocca ha deciso di chiudere i conti con lei e, in particolare, subito dopo la scorsa puntata, arrivato sull’isola ha subito detto la sua a Francesca Lodo e Andrea Cerioli sottolineando il fatto che da adesso in poi non scambierà più nemmeno una parola con lei così eviterà di dire che lui continua ad accusarla e, soprattutto, ad essere violento. Siamo sicuri che l’attore sia riuscito nel suo intento o i due avranno discusso ancora per il cibo? Tutto può succedere soprattutto quando di mezzo c’è il rischio di uscire dal programma (visto che Daniela Martani è in nomination) ma solo oggi scopriremo se Gilles avrà rispettato il suo proposito e se tenterà il tutto per tutto per portare il titolo di leader a casa oggi.

