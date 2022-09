Gilles Rocca/ Dopo “Ballando con le Stelle” e “L’Isola dei Famosi” si rilancia ancora in tv…

Gilles Rocca “nudo per la vita”: l’attore si lancia in una nuova sfida

Gilles Rocca è tra i concorrente di “Nudi per la vita“, il nuovo format televisivo condotto da Mara Maionchi con la collaborazione di Marcello Sacchetta in partenza da lunedì 12 settembre in prima serata su Rai2. Si tratta di un docu-reality che vedrà 12 concorrenti famosi calarsi nei panni di spogliarellisti confrontandosi con prove di ballo e canore. L’obiettivo del programma è tutt’altra cosa, visto che vuole focalizzare l’attenzione su temi importanti come la prevenzione del tumore al seno e della prostata. Ogni personaggio famoso, infatti, sarà chiamato a realizzare una performance di ballo; successivamente si confronterà con la padrona di casa e con alcuni medici invitati nel programma per parlare di prevenzione.

Tra i concorrenti della prima edizione c’è anche Gilles Rocca, l’attore che si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie al Festival di Sanremo. Poi la grande fama e popolarità raggiunta partecipando a programmi cult come “Ballando con le Stelle” e “L’Isola dei Famosi”.

Gilles Rocca: tutto è iniziato al Festival di Sanremo

Eppure la “popolarità” di Gilles Rocca è scoppiata grazie al Festival di Sanremo. Tutto è successo nel 2020 quando Gilles si è ritrovato sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo a spostare gli strumenti durante la scena cult di Morgan e Bugo. I due artisti, come ricorderete, hanno litigato con Bugo che ha lasciato il palco dopo le “accuse canore” Morgan. Poco dopo anche Morgan ha lasciato il palco con Amadeus stupito dalla situazione. In quel momento Gilles si è ritrovato sul palco ed è stato notato immediatamente dal pubblico dei social che l’ha reso una celebrità. Poi la fama e il successo: le invitate nei programmi, le interviste fino alla partecipazione a programmi di punta della Rai.

Anche lo scorso anno Rocca è tornato a lavorare dietro le quinte del Festival di Sanremo ricevendo anche i complimenti del conduttore e direttore artistico Amadeus. “Lui è bravissimo, è colui che coordina tutte le uscite. Ormai è famosissimo, ha fatto l’Isola, ha vinto Ballando con le Stelle ed è un ragazzo fantastico e per Sanremo è indispensabile” – ha detto Ama riferendosi a Gilles occa che l’ha ringraziato pubblicamente. “Lavorare al fianco di un grande uomo come Amadeus per me è un onore” – ha detto l’attore che ha confessato – “a tutte le persone che mi hanno chiesto “ma. perché dopo aver vinto Ballando continui a lavorare dietro le quinte? Ma dopo aver fatto l’Isola non ti da fastidio lavorare nel backstage?”. Ecco la risposta: in questa magica serata c’è riassunto il lavoro di una vita, c’è l’affetto delle persone con cui collaboro da anni, c’è la musica, la famiglia, l’amicizia. Come potrei rinunciarci? Grazie a tutti gli autori, al direttore Stefano Coletta, a Drusilla Foer ma soprattutto grazie al mitico Amadeus”.

