“Gilles Rocca è andato avanti all’Isola per soldi”/ L’accusa di Daniela Martani

L’avventura di Gilles Rocca all’Isola dei famosi 2021 è stata ricca di alti e bassi. Inizialmente l’attore romano è diventato il leader del gruppo di naufraghi, ma pian piano il suo atteggiamento è diventato sempre più scostante, complici la fama e la nostalgia di casa e sopratutto della fidanzata Miriam Galanti. Inoltre, in diverse occasioni, è stato accusato di essere aggressivo e verbalmente violento con le donne. Dopo essere stato eliminato al televoto settimanale, Gilles Rocca ha deciso di lasciare il reality show di Canale 5, senza giocarsi la sua seconda chance a Playa Imboscada. Secondo Daniela Martani, ex naufraga dell’Isola dei famosi 2021, Gilles Rocca non si sarebbe ritirato volontariamente, ma avrebbe aspettato l’eliminazione al televoto prolungando così la sua permanenza, esclusivamente per motivi economici.

Durante la sua permanenza all’Isola dei famosi 2021, Daniela Martani si è più volte scontrata con Gilles Rocca, che ha accusato di essere violento e aggressivo durante le discussioni. Secondo Daniela, intervistata dal settimanale Nuovo, l’attore avrebbe dovuto ritirarsi prima di essere in quelle condizioni psicofisiche, ma non l’ha fatto per motivi economici: “È andato avanti per inerzia, la sua motivazione era economica. Lui voleva rimanere in gioco in modo da guadagnare il più possibile”. Nelle ultime settimane, come segnala Biccy, sono stati svelati i presunti cachet dei naufraghi: quello di Gilles Rocca ammonta a 7 mila euro settimanali! Inoltre, la Martani è tornata a parlare dell’aggressività che Rocca avrebbe mostrato in diverse occasioni: “Ha un problema nel gestire la rabbia… Credo che il suo problema affondi le radici nel passato. Da quel che ha raccontato a me e agli altri naufraghi, da giovane era un ragazzo di strada e le risse erano all’ordine del giorno per lui”. Gilles Rocca risponderà alle accusa di Daniela Martani? Per il momento l’attore ha eliminato dai social tutte le sue foto durante la permanenza all’Isola dei famosi 2021…

