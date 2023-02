Gilles Rocca e Bianca Guaccero fidanzati?/ Lei smentisce tutto “Con questi gossip…”

Il gossip su Gilles Rocca e Bianca Guaccero

Poche ore dopo l’annuncio della fine della lunga relazione con Miriam Galanti, il gossip travolge Gilles Rocca e Bianca Guaccero. A lanciare il gossip è “Pipol Gossip” su Instagram che ha parlato di una frequentazione tra i due. Secondo Pipol Gossip, la frequentazione tra i due andrebbe avanti da un po’ di tempo, ma subito dopo la diffusione del gossip, è arrivata puntuale lla smentita di Bianca Guaccero. L’attrice che è spesso protagonista di tanti gossip che la vorrebbero spesso fidanzata, risponde all’ultima notizia sulla propria vita sentimentale, con il sorriso, ma mettendo le cose in chiaro.

Bianca spiega di aver lavorato con Gilles Rocca, di conoscerlo, ma ribadendo più volte di non avere assolutamente una storia con lui invitando i giornalisti a diffondere gossip veritieri.

Le parole di Bianca Guaccero

Non usa giri di parole Bianca Guaccero per smentire la notizia secondo cui starebbe frequentando Gilles Rocca. “Sono qui per smentire l’ennesimo articolo che mi vede impegnata con l’ennesima persona soltanto perchè abbiamo lavorato insieme durante Tale e Quale Show”, spiega la Guaccero.

“Ora c’è Rocca che è un bravissimo ragazzo, ma io con questi gossip non c’entro nulla e ci tengo a precisarlo. Perciò invito i cari amici giornalisti, alcuni dei cari amici giornalisti, a rivolgere le loro attenzioni ad altri gossip più veritieri di questi. Grazie”, conclude l’attrice.

