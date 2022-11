Gilles Rocca è Francesco Renga a Tale e Quale Show/ Goggi stravede per lui ma..

Gilles Rocca, nuova imitazione a Tale e Quale Show 2022: dopo Califano tocca a Francesco Renga

Gilles Rocca è pronto ad indossare i panni di Francesco Renga a Tale e Quale Show 2022, con l’obiettivo di sorprendere giuria e pubblico, ma anche di fare progressi in classifica. La settimana scorsa l’attore si è misurato brillantemente nell’interpretazione di una grande icona della musica italiana: Franco Califano. La sua performance ha lasciato il segno, tanto che in giuria c’è stata un po’ di commozione.

La più soddisfatta è stata Loretta Goggi, che non ha nascosto le sue emozioni di fronte all’imitazione credibile e veritiera offerta da Gilles Rocca. “È stato molto bravo, mi ha fatto molto piacere vederlo omaggiare com’era negli ultimi anni, in genere è stato fatto quando era un po’ più giovane. Gli ultimi anni sono stati difficili per lui. Era difficile riproporlo senza rovinare…ti ringrazio molto, bravo”, il commento di Loretta.

Gilles Rocca piace anche a Cristiano Malgioglio, lo ha conquistato con Califano

Il fatto che Gilles Rocca sia andato molto bene lo si evince anche dai commenti di Cristiano Malgioglio, spesso spietato e controcorrente. “Ha fatto un’ottima interpretazione, un ottimo Franco Califano”, ha sentenziato il cantautore siciliano. Gilles Rocca non è riuscito a vincere la puntata, ma questo perché tra i concorrenti c’è un big eccezionale come Antonino.

Ad ogni modo questa sera, venerdì 4 novembre, proverà a ribaltare i pronostici e a superare le difficoltà con Francesco Renga. Un’esibizione che si profila comunque interessante e con cui Gilles può certamente ben figurare. Cosa ne penseranno i giudici? La parola al campo o… come in questo caso, alla pista.

