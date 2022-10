Gilles Rocca è Franco Califano, Tale e Quale Show 2022/ Un grande onore, occasione per scalare la classifica

Gilles Rocca è Franco Califano, Tale e Quale Show 2022: tocca a lui l’omaggio della puntata

Gilles Rocca dovrà imitare Franco Califano durante la quinta puntata di Tale e Quale Show 2022. Il personaggio ha il suo spessore, perchè prima di interpretare l’artista bisogna omaggiarlo senza cadere nella banalità e sarà per lui un grande onore. Franco Califano ha una voce rauca e profonda. Quando canta tira fuori tutto il suo essere interiore. La difficoltà non sarà tanto nell’imitare la voce quanto nel saper interpretare il brano. Il pubblico si aspetta molto da questa performance e in molti vorrebbero vedere Rocca ai vertici della classifica. Le esibizioni meglio riuscite sono state Ultimo e Dargen D’Amico, dimostrando che Rocca è capace di passare da un artista all’altro con molta facilità. Non resta che aspettare venerdì per vedere come saprà gestire Franco Califano.

I social hanno bocciato l’esibizione di Gilles Rocca settimana scorsa. Un follower che ha partecipato al concerto di Bon Jovi quello del tour “It’s My Life” gli è sembrato di vedere un Bon Jovi dopo aver bevuto dieci litri di camomilla. È venuto a mancare l’energia e il carisma dell’originale. Fino a questo momento Rocca è stato sempre bravo, ma per qualche follower è stata la peggiore performance. Il timbro di Bon Jovi è rock ma più vellutato, mentre la versione di Rocca ha un timbro più cavernoso. Per il web Gilles Rocca ha perso perché con una canzone del genere poteva arrivare lontano, invece l’ha affossata.

Nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2022 Gilles Rocca è stato Jon Bon Jovi in “It’s My Life”. Nella clip di presentazione ha raccontato che la scorsa settimana mentre si stava esibendo suo padre aveva appena subito una delicata operazione. Quando si è risvegliato dall’anestesia ha seguito il programma su RaiPlay e ha guardato la puntata dall’inizio sino alla fine. All’una di notte gli ha inviato un messaggio per complimentarsi della sua performance. Sul palco non è mancata determinazione e grinta. C’è stata molta somiglianza nel look, fisico e voce. Il pubblico lo ha premiato a pieni voti. Malgioglio ha ricordato che Jovi ha una timbrica pazzesca, Gilles è andato così così. L’unico complimento che si è sentito di fargli è stato di definirlo più Bon che Jovi.

Panariello non segue questo genere di musica, però conosce la canzone e ha premiato Gilles a pieni voti. Per Loretta Goggi il concorrente è stato bravissimo. Per Gilles Rocca è disposta a mettere una targa “Benvenuto a Tale e Quale”. È un artista pieno di talento, pieno di voglia e naturalmente ha anche le doti. A fine puntata Gilles Rocca ha totalizzato 50 punti classificandosi al quinto posto.

