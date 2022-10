Gilles Rocca è Jon Bon Jovi, Tale e Quale Show 2022/ Tonalità difficili da imitare

Gilles Rocca è Jon Bon Jovi: questa volta dovrà superarsi, migliorerà il posizionamento in classifica a Tale e Quale Show 2022?

Gilles Rocca dovrà imitare Jon Bon Jovi nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2022. Avrà a che fare con un cantante rock che nel corso degli anni ha cambiato il suo look mostrando la sua maturità non solo fisica ma anche artistica. Non è facile imitare questo cantante perchè usa tonalità molto alte, ma Rocca nell’interpretare Ferro e Ultimo ha dimostrato di avere le giuste doti canore pur non essendo un cantante. Il pubblico si aspetta molto da Gilles perchè in tanti vorrebbero vederlo vincente nel round finale. Il pubblico è in delirio per Gilles Rocca.

Dopo l’esibizione nei panni di Dargen D’Amico sono arrivati per lui un’onda di commenti positivi. Molti follower non hanno visto di buon occhio la vittoria di Valentina Persia, che ha vinto perché sostenuta dai suoi compagni che l’hanno votata. Con l’imitazione di Dargen D’Amico, l’attore meritava il podio. Anche per il pubblico Rocca è una rivelazione, sta dimostrando di avere talento e ogni volta regala delle belle performance che non sempre vengono premiate dalla giuria nel modo giusto.

Gilles Rocca fa divertire il pubblico, è lui la vera scoperta di questa edizione di Tale e Quale Show

Nella terza puntata di Tale e Quale Show Gilles Rocca ha imitato Dargen D’Amico proponendo il brano “Dove si balla”. Il trucco era perfetto e abbastanza somigliante, la fisicità di Rocca è diversa da quella di D’Amico che è più robusto e corposo. Questa diversa fisionomia ha reso meno somigliante Rocca al cantante rapper, cosa che non si può dire con la voce e la timbrica che erano perfette, con qualche défaillance nella parte rappata. Nella clip di presentazione l’attore ha dichiarato che con questa esibizione avrebbe fatto divertire il pubblico e c’è riuscito, non poteva fare diversamente visto che D’Amico è un trascinatore di folle.

L’esibizione di Gilles Rocca è piaciuta al pubblico che ha applaudito con energia. Anche la giuria ha gradito la performance. Loretta Goggi si è molto complimentata con l’attore che è riuscito a cavarsela anche sul rappato, è andata molto meglio sulla restante parte del brano dove timbro e vocalità sono stati perfetti. Per Giorgio Panariello, Rocca è la rivelazione di questa edizione dello show, ogni volta riesce a stupire. Anche Malgioglio è rimasto soddisfatto della performance. Non l’ha ritenuta perfetta, l’attore è riuscito a cavarsela, in compenso ha portato in scena un’esibizione allegra e fresca. Alla fine della puntata Gilles Rocca ha totalizzato 54 punti classificandosi al quarto posto.











