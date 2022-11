Gilles Rocca e la dedica alla fidanzata Miriam Galanti/ Col brano “I tuoi particolari”…

Gilles Rocca e la partecipazione a Tale e Quale Show 2022

“Questa volta il ciclone mediatico che mi aveva travolto nella precedente esperienza televisiva non la farà allontanare da me” – ha raccontato Gilles Rocca dalle pagine di Nuovo parlando della crisi vissuta con la fidanzata Miriam Galanti. Anzi parlando proprio della compagna ha confessato: “in estate ci siamo regalati una lunga vacanza visto che, a causa del lavoro, eravamo rimasti distanti per molto tempo. E il nostro amore è più forte di prima”. Parlando poi dei progetti di vita con la fidanzata ha detto: “c’è la voglia di avere un figlio, ma in questo momento non abbiamo tempo per prenderci una responsabilità così grande. E poi lei è più giovane di me, quindi non ha fretta”.

Gilles Rocca è Franco Califano, Tale e Quale Show 2022/ Un grande onore, occasione per scalare la classifica

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi si è poi soffermato anche su alcuni progetti di lavoro: “Miriam ha due spettacoli teatrali in piedi e una serie che sta girando, mentre per quanto mi riguarda la concentrazione è massima per Tale e Quale Show. Però l’idea di fare qualcosa insieme più in là c’è”.

Gilles Rocca e la dedica alla fidanzata Miriam Galanti

La prima esibizione a Tale e Quale Show nei panni di Ultimo di Gilles Rocca col brano “I tuoi particolari” è stata proprio una dedica alla sua dolce metà: “l’ho dedicato a lei, non avrei mai pensato di piazzarmi al secondo posto della classifica”. Sul nuovo look, Gilles ha rivelato: “i capelli lunghi sono per esigenze di set: sto girando un film con Ilenia Pastorelli, che uscirà a febbraio. Invece la barba l’ho rasata per comodità, visto le varie protesi che utilizziamo per imitare gli artisti a Tale e Quale Show”.

Gilles Rocca choc: "Mio padre Adelio in ospedale mentre mi esibivo a Tale e Quale show"/ "Operazione grave"

Il volto noto non è nuovo a programmi e talent televisivi, ma non ha alcun dubbio: “Tale e Quale Show è il programma che conosco meglio, soprattutto da dietro le quinte: tramite l’azienda di famiglia fondata da mio padre Adelio, che si occupa di impianti audio, ho fatto il fonico per questo talento”. Da dietro le quinte al palcoscenico il passo è stato breve: “in tivù mi sento a casa. Ma è molto importante mantenere anche il lavoro dietro le quinte: non ti fa perdere il contatto con la realtà e ti fa apprezzare quello che fai”. Sul suo passato da calciatore ha raccontato: “sono andato via di casa a tredici anni per inseguire il sogno di giocare a calcio: ho indossato varie maglie, compresa quella della Lazio. Poi però un infortunio mi ha costretto a mollare tutto”.

Gilles Rocca è Jon Bon Jovi, Tale e Quale Show 2022/ Tonalità difficili da imitare

© RIPRODUZIONE RISERVATA