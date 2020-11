GILLES ROCCA E LUCREZIA LANDO/ Duo di outsider per la finale (Ballando con le stelle)

Il tango di Gilles Rocca e Lucrezia Lando nella semifinale di Ballando con le Stelle 2020 sulle note de “La leva calcistica della classe ’68” di Francesco De Gregori è stato uno dei momenti più toccanti della trasmissione del sabato sera di Rai Uno condotta da Milly Carlucci. Merito anche della clip che ha spiegato cosa ci fosse dietro la rappresentazione poi portata in pista da ballo, ovvero il sogno infranto da calciatore di Gilles Rocca. Proprio l’attore ha infatti spiegato come dai 3 ai 21 anni la sua sia stata una vita all’insegna dei sacrifici per diventare calciatore. Proprio quando il suo obiettivo sembrava prendere corpo con la maglia della Lazio, in un periodo in cui peraltro la formazione biancoceleste era grande protagonista in Italia e in Europa, ecco arrivare l’infortunio che, per usare le sue stesse parole “ha messo fine al sogno di un bambino“.

GILLES ROCCA E LUCREZIA LANDO: LA RIVALITÀ CON SCARDINA-KUZMINA A BALLANDO CON LE STELLE

Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono stati in grado di portare in scena tutta la serie di emozioni che ha caratterizzato quel periodo della vita dell’attore. La conferma è arrivata anche dalla reazione che i giudici hanno avuto al termine della prova che ha visto Gilles sfidarsi con il suo “acerrimo” rivale, Daniele Scardina. Nel testa a testa tra la coppia Rocca-Lando e quella Scardina-Kuzmina ad avere la meglio, seppur di poco, è stata la prima. Per quanto riguarda i giurati, la contesa si è risolta sul 3 a 2 in favore di Rocca: per lui e Lucrezia Lando hanno votato Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, mentre Carolin Smith e Guillermo Mariotto hanno privilegiato il duo composto da “King Toretto” e la ballerina. La somma dei voti dei giurati, cui si è andata ad aggiungere la mole di voti del pubblico da casa, ha fatto sì che Rocca e Lando si imponessero con il 52% contro il 48% degli avversari. E forse non è un caso che adesso anche i bookmakers stiano iniziando a considerare l’ipotesi di una vittoria di Gilles Rocca e Lucrezia Lando in finale…



