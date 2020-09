Gilles Rocca e Lucrezia Lando/ Ecco come l’uomo è diventato improvvisamente famoso

Gilles Rocca è diventato un po’ ballerino al fianco di Lucrezia Lando a Ballando con le Stelle. La prima puntata per lui non è andata benissimo visto che il popolo dei social (che ha in mano il voto quest’anno, almeno in questa prima parte di edizione) lo ha piazzato al decimo posto ad un passo dall’ultimo, ma siamo sicuri che ne vedremo delle belle. In molti si sono chiesti: chi è Gilles Rocca? Ma in pochi hanno avuto modo di collegare il suo volto alla famosa lite tra Bugo e Morgan sul palco del Festival di Sanremo. L’uomo che è comparso sul palco del Festival mentre i due si davano alla fuga, era proprio Gilles Rocca ed è questa sua popolarità inaspettata, secondo i cattivi, a portarlo sul palco di Milly Carlucci al fianco della bella Luzrezia Lando seppur lui spesso si è detto ‘destabilizzato’ da quanto è successo alla kermesse canora di Rai1. Fatto sta che Gilles Rocca è salito sul palco di Ballando con le stelle 2020 come attore e ha già conquistato i giudici con le sue movenze anche se il suo percorso appare davvero molto lungo. Nel video di presentazione l’attore si è detto pronto a lottare per raggiungere i suoi obiettivi e, sicuramente, pronto a dire tutto quello che gli passa per la testa perché non ha peli sulla lingua.

Gilles Rocca e Lucrezia Lando, così una settimana fa

Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono saliti sul palco di Ballando con le stelle come ultimi non prima di aver fatto un divertente siparietto con Paolo Belli pronto a giurare che lui e l’attore hanno in comune il fisico da gladiatore. Le risate non mancano e per l’attore e regista è poi arrivato il momento del ballo, quello che lui ha definito la famosa scalinata di Rocky, quello che dopo quindici anni di provini e gavetta potrà regalargli finalmente la notorietà che merita. L’esibizione di Gilles Rocca e di Lucrezia Lando è stata sin da subito fisica e lui si è presentato al top seppur sbagliando qualche passo. L’unica spiegazione al suo posto tra gli ultimi potrebbe essere proprio il fatto di essere usciti alla fine con il loro Paso, le cose cambieranno nella seconda puntata? Carolyn Smith è convinta che in teoria i due siano davvero molto belli ma in teoria no perché nella coreografia c’era davvero tanta roba e questo non le ha permesso di capire se è perché non è in grado di andare piano e di fare altro oppure no. Zazzaroni ha notato la stessa velocità e la poca definizione nelle figure, stessa cosa per Canino che ha trovato tutto molto scattoso come l’esibizione di un mago con la sua valletta. Lucrezia Lando da la colpa alla musica ma il risultato è che i giudici hanno dato loro 5 e 6 come voti (e il 3 di Guillermo Mariotto, cattivissimo con la coppia). Adesso ci rimane capire cosa succederà sabato sera.



