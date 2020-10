Gilles Rocca e Lucrezia Lando/ “La finale? Sarebbe bello!” (Ballando con le stelle)

Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono una delle coppie di concorrenti di Ballando con le Stelle 2020, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci il sabato in prima serata su Rai1. La coppia è una delle più affiatate di questa edizione al punto che per molti è tra le possibili candidate alla vittoria finale. Intanto questa settimana sono arrivati i primi momenti di difficoltà per Gilles come è stato raccontato in un video pubblicato dal profilo social Instagram del programma in cui si vedono la ballerina professionista e il suo allievo alle prese con la coreografia della puntata di sabato. “L’uomo mi è andato in crisi alla prima prova di questa settimana” dice Lucrezia Lando nel video pubblicato su instagram e ripreso dietro le quinte del dance show. Anche il tecnico, ora aspirante ballerino, non ha nascosto le difficoltà: “si, oggi è stata veramente difficile”. Poco dopo è stata proprio la ballerina professionista a sottolineare: “però lo posso accettare, perchè abbiamo provato dalle 9.00 alle 18.00. Domani riproveremo tutto e non andrai in crisi!”.

Gilles Rocca: da Sanremo a Ballando con le Stelle con Lucrezia Lando

Per Gilles Rocca l’avventura di Ballando con le Stelle 2020 in compagnia della ballerina professionista Lucrezia Lando è arrivata all’improvviso. Del resto fino a pochi mesi fa nessuno lo conosceva come “personaggio”, ma durante la lite tra Bugo e Morgan a Sanremo 2020 il pubblico dei social l’ha notato e da lì è cominciato tutto. La gente ha iniziato a chiedersi chi fosse, mentre sui social impazzavano delle sue foto. Intervistato da La Nostra Tv, Gilles ha raccontato: “sinceramente no e ancora non mi spiego così tanto fermento per quei due secondi d’inquadratura. Ero a Sanremo per gestire la mia ditta di famiglia che si occupa di strumenti musicali. Per me quello era il diciannovesimo festival consecutivo!”. Parlando poi dell’esperienza a Ballando con le Stelle, Gilles ha solo parole di stima e affetto per la ballerina Lucrezia Lando: “è molto brava e riesce a trasmettermi la passione per la danza. Per ora pensiamo a far bene settimana dopo settimana, la finale è lontana e sarebbe bellissimo poterne far parte”. Infine sulla sua vita privata il bel concorrente è serenamente fidanzato con Miriam Galanti: “mi supporta in ogni mia avventura e io faccio lo stesso con lei. Mi ha detto che sono stato molto bravo ma lei è di parte… devo crederle?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA