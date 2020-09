Gilles Rocca e Lucrezia Lando/ “Maestra bellissima e talentuosissima” (Ballando con le stelle)

Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono una delle coppie concorrenti di Ballando con le Stelle 2020, il talent show in partenza da sabato 19 settembre 2020 in prima serata su Raiuno. Si tratta del primo programma importante per l’ex calciatore della Primavera della Lazio diventato famoso lo scorso anno durante la lite di Bugo e Morgan a Sanremo 2020. L’ex calciatore, infatti, è stato inquadrato pochissimi secondi conquistando l’attenzione del popolo dei social che in un batter baleno l’hanno trasformato in una celebrity. In realtà tutto è accaduto per uno strano caso del destino come ha raccontato lo stesso Gilles a Donnapop.it (data 14 febbraio 2020): “mi occupo dei movimenti palco perché gli strumenti appartengono alla nostra azienda, dunque di tutti i musicisti, cantanti in gara e ospiti. Nella posizione esatta in cui mi trovavo, di solito c’è il direttore di palco, Pippo Balestrieri, che però era stato portato via dall’ambulanza pochi minuti prima. Quindi, mi sono ritrovato per un’ora a gestire il Festival, in collaborazione con il regista, Stefano Vicario, e gli autori”.

Gilles, infatti, ha già diverse esperienze nel mondo dello spettacolo: dal reality “Campioni – Il sogno” al programma Volami nel cuore dove ha trionfato nel 2008. Non solo, Gilles si è confrontato anche con la recitazione partecipando a varie fiction: da “Carabinieri” a “Distretto di polizia”, da “I Cesaroni” a “Ris” e non solo. Poco dopo, infatti, è arrivato anche sul grande schermo lavorando con Marco Risi nel film “Tre Tocchi”.

Gilles Rocca a Ballando con le Stelle con Lucrezia Lando

Ora per Gilles Rocca è arrivato il momento di confrontarsi con il ballo visto che è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando di Milly Carlucci. A ballare con lui Lucrezia Lando come ha annunciato lo stesso Gilles sui social: “sono felicissimo di essere in coppia con Lucrezia Lando, una maestra bellissima e talentuosissima… non vediamo l’ora di farvi vedere la nostra prima coreografia”. Intanto a pochi giorni dal debutto di Ballando con le Stelle 2020 proprio Gilles sui social ha comunicato una bruttissima esperienza: il suo profilo Instagram sarebbe stato hackerato. A comunicarlo è stato proprio il “ballerino” che in una Instagram Stories ha detto ai fan e follower: “Segnalatemi qualunque cosa strana doveste notare in rete”.

