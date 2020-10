Gilles Rocca e Lucrezia Lando/ “Percorso meraviglioso a Ballando con le stelle”

Gilles Rocca e Lucrezia Lando formano non solo una delle coppie concorrenti di Ballando con le stelle 2020, ma anche una delle coppie più sorprendenti. Partiti in sordina, nella scorsa puntata del programma di Milly Carlucci, sono stati i protagonisti di una performance perfetta che ha conquistato la fiducia dei giudici e del pubblico. Grazie ai voti della giuria e al sostegno dei telespettatori, Gilles Rocca e Lucrezia Lando hanno conquistato il passaggio alla puntata di Ballando in onda questa sera senza passare dalla fase dello spareggio. Con gli insegnamenti della sua insegnante, Gilles Rocca sta tirando fuori anche quella parte sensuale che pensava di non avere e che è fondamentale nel ballo. Dopo aver incantato tutti la settimana scorsa, sulle note di quale ballo si esibiranno questa sera? “Siamo pronti per iniziare la quinta settimana” , ha affermato Gilles su Instagram subito dopo la scorsa puntata ringraziando tutti i fans che stanno sostenendo lui e Lucrezia nell’avventura sulla pista di Ballando.

GILLES ROCCA E LUCREZIA LANDO: “ASPETTATIVE MOLTO ALTE”

Puntata dopo puntata, i giudici di Ballando con le stelle 2020 diventano sempre più esigenti. Per Gilles Rocca e Lucrezia Lando, dopo aver portato a casa voti molto alti nella scorsa puntata del programma di Milly Carlucci, questa sera, dovranno alzare l’asticella per sperare di conquistare voti simili o addirittura più alti. Lo stesso Gilles Rocca è consapevole di quanto siano alte le aspettative nei suoi confronti. “Non è stato facile. Pensavamo di doverci esibire tra gli ultimi, come sempre, invece è successo a bruciapelo. Le aspettative erano molto alte percio c’era anche un po’ di ansia” ha spiegato su Instagram dopo la scorsa puntata. “Stiamo facendo un percorso meraviglioso“, ha aggiunto ancora. Dopo aver incantato tutti con la bachata, cosa balleranno Gilles e Lucrezia? Dopo aver fatto sudare tutta la settimana Rocca, la Lando è pronta a trascinare in pista Gilles per conquistare l’accesso alla prossima puntata di Ballando.



