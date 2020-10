Gilles Rocca e Lucrezia Lando stanno insieme?/ “Scoppiata la passione in sala prove”

Scoppia ancora una volta il gossip su una delle coppie più apprezzate di questa nuova edizione di Ballando con le stelle. In tanti, nel corso di queste settimane, si sono chiesti se tra Gilles Rocca e la ballerina Lucrezia Lando ci fosse effettivamente del tenero. D’altronde la passione tra i due sul palco è parsa abbastanza evidente. Tuttavia Gilles risulta essere fidanzato e anche da molti anni con un’attrice, Miriam Galanti, cosa che non ferma però le indiscrezioni. L’ultima arriva da Alberto Dandolo che ha lanciato una delle sue chicche di gossip per il settimanale Oggi. “Formano una delle coppie più talentuose e indovinate di Ballando con le Stelle – si legge sulla rivista -. Durante una pausa dalle prove si mostrano complici e a loro agio. Si sussurra che tra i due sia scoppiata la passione. Solo voci di corridoio? Ah saperlo”.

Gilles Rocca e Lucrezia Lando, passione dietro le quinte? Lui però è fidanzato

Dandolo lancia dunque il nuovo gossip secondo il quale Gilles Rocca e Lucrezia Lando avrebbero sviluppato un feeling che va ben oltre il rapporto lavorativo. Un’indiscrezione sicuramente poco piacevole per Miriam Galanti, sulla quale Rocca ha recentemente dichiarato in un’intervista per LaNostraTv: “Miriam mi supporta in ogni mia avventura e io faccio lo stesso con lei. Mi ha detto che sono stato molto bravo ma lei è di parte… devo crederle?”. Gilles però non ha mai nascosto di aver creato da subito un ottimo feeling con Lucrezia, tanto che ha infatti ammesso: “Lucrezia è molto brava e riesce a trasmettermi la passione per la danza – ha svelato -. Per ora pensiamo a far bene settimana dopo settimana, la finale è lontana e sarebbe bellissimo poterne far parte”.



