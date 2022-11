Gilles Rocca e Miriam Galanti/ Dalla crisi al matrimonio? “13 anni insieme e…”

Miriam Galanti e Gilles Rocca: dalla crisi al ritorno di fiamma

Gilles Rocca e Miriam Galanti formano da anni una delle coppie più unite del mondo dello spettacolo. Eppure, anche il loro amore, ha dovuto superare una crisi profonda. Tutto è accaduto quando è stato travolto dalla popolarità. L’Isola dei Famosi, Ballando con le stelle e i vari impegni hanno stravolto la sua quotidianità e quella della compagna Miriam con cui conviveva da tempo. I problemi di coppia hanno così alterato quello che era il loro equilibrio al punto che, un giorno, Miriam ha deciso di andare via di casa come ha raccontato lo stesso Gilles in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più.

L’amore, però, è sempre stato forte tra i due e, insieme, sono riusciti a superare tutto tornando insieme. Dopo un paio di mesi, infatti, tutto è tornato al suo posto. “Mi è mancata da morire. Mi mancava tutto di lei, la nostra quotidianità, la nostra intimità, le nostre chiacchiere. Pensi che, per tutto il periodo che è stata fuori casa, io non mai riuscito a dormire nel nostro letto, passavo le notti sul divano“, le parole di Gille a DiPiù.

Gilles Rocca e Miriam Galanti: dopo tredici anni arriva il matrimonio?

Felici e innamorati, Gilles Rocca e Miriam Galanti formano una bellissima coppia. I due si supportano anche nelle scelte professionali e, durante la recente avventura di lui a Tale e Quale show 2022, Miriam era spesso tra il pubblico per supportarlo. Dopo tredici anni d’amore e una lunga convivenza, per la coppia è arrivato il momento di convolare a nozze coronando l’amore con il matrimonio?

Per ora, tutto tace, ma la Galanti, in occasione del loro anniversario, si è lasciata andare ad una dolcissima dedica. “Auguri a noi amore mio❤️ 13 anni! Siamo appena entrati nell’adolescenza! Grazie per tutte le sorprese che mi hai preparato“, ha scritto.

