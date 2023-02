Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati/ “La nostra storia è finita”

Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati

Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati. Il vincitore di Tale e Quale Show Sanremo ha annunciato, tramite un post su Instagram, la fine della sua lunga relazione con la compagna: “Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità… la risposta è una sola… dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita”.

L’attore non ha voluto dare ulteriore dettagli sulla fine della sua storia d’amore con Miriam Galanti: “È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile”. Rocca ha preferito dare la notizia della loro rottura, per evitare che venisse mal riportata sui giornali: “È stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con del gossip becero”.

Gilles Rocca e Miriam Galanti: 14 anni insieme

Anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha commentato la notizia: “Non so perché lo dico, vado di pancia, voglio bene a Gilles, e mi sembrava, per quello che mi ha sempre detto, che Miriam fosse il suo bene. Direte: fatti i fatti tuoi. Appunto, se voglio bene a qualcuno sono fatti miei”. Gilles Rocca e Miriam Galanti stavano insieme da 14 anni, come aveva raccontato l’attore a Visto lo scorso ottobre: “A gennaio, quando io compirò quarant’anni, saranno quattordici di fidanzamento. Siamo andati a vivere insieme un mese dopo il primo bacio, praticamente subito”. Nonostante la lunga relazione i due non hanno mai pensato di sposarsi: “Non vogliamo né io né lei ma in fondo è come come se fossimo sposati: ci piace non essere legati da una firma o da un anello e al contrario sceglierci ogni giorno. Che ci amiamo ce lo sentiamo scritto dentro, non su una carta”.

