Gilles Rocca eliminato all’Isola dei Famosi 2021?/ Elisa Isoardi punta il dito ma..

Elisa Isoardi contro Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021 per strategia o voglia di spronarlo?

Ma davvero la nomination di Elisa Isoardi ai danni di Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021 voleva essere solo occasione di spronarlo o c’è qualcosa in più in tutto questo? Chi ha seguito la puntata e sta seguendo il programma sa bene che la conduttrice è leader del suo gruppo e il fatto che Gilles lo sia per l’altro, forse l’ha spinta un po’ a fare piazza pulita prima di ritrovarsi tutti insieme senza distinzioni di gruppi. Secondo alcuni quindi si tratta solo voglia di liberarsi di uno dei più forti anche se lei ha nascosto la sua nomination ai danni del fonico e attore al grido di “so chi sei non puoi farti cambiare così dalla carenza di zucchero”. Adesso Gilles Rocca rischia di essere eliminato questa sera e arrivare a Parasite Island per uno scontro a due con Brando Giorgi, cosa succederà a quel punto e cosa deciderà di fare una volta fuori dall’Isola per via del televoto?

Una settimana complicata per Gilles Rocca tra la discussione con la Martani e il malore, sarà eliminato stasera?

A mettere ko Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021 è stato lo scontro con Daniela Martani. La bella naufraga ha trovato poco gentile ed educato il modo di fare del suo compagno di avventura accusandolo poi di essere un violento, almeno nelle parole. L’ex gieffina è stata scaricata dai Burinos appena ce n’è stata occasione e lei stessa li ha accusati di essere un clan di cui non è mai entrata a far parte. Proprio la replica di Gilles Rocca, secondo la Martani, è stata violenta e durante la diretta le cose hanno “preso fuoco” visto che il fonico ha minacciato di andare via se accostato a questo tipo di accuse e parole. Non è stato facile per lui districarsi in queste discussioni (che poi hanno portato alla sua nomination) e nemmeno affrontare un piccolo crollo fisico che lo ha portato in infermeria costretto a fare delle flebo per integrare quello che ha perso in questi primi giorni in Honduras. Come andrà questa sera per lui in nomination contro Vera Gemma e Awed?

