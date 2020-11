Gilles Rocca/ “Famoso grazie a Morgan e Bugo, mia fidanzata? Mai geloso ma…”

Gilles Rocca, vincitore di Ballando con le Stelle, ospite oggi di Barbara d’Urso nel corso della puntata di Domenica Live. La padrona di casa aveva annunciato la presenza di un sex symbol e non ha affatto tradito le aspettative del suo amato pubblico! Gilles è diventato famosissimo per lo scontro tra Bugo e Morgan: lui era proprio dietro le quinte. Il romano 37enne, ex calciatore e modello, è diventato una vera e propria star dei social dopo essere stato inquadrato per pochi istanti a Sanremo. “A Ballando è stata la prima volta che ballavo, mai fatto una coreografia!”, ha ammesso nello studio del programma di Canale 5. Gilles ha avuto un rapporto particolare con la madre, che ha vissuto in collegio: “Sono andato via di casa a 13 anni a fare il calciatore ma lei mi supportava tantissimo!”. Dai 3 ai 21 anni ha fatto il calciatore: “Poi mi sono rotto il retto femorale giocando, senza contratto”, ed è finito tutto. Ha poi iniziato a fare l’attore ma è stato il Festival di Sanremo che, per seguire l’azienda di famiglia, è successo tutto con Morgan e Bugo. “Non è stato nulla di organizzato!”, ha ammesso. “Lui era nervoso già da giovedì”, ha spiegato parlando di Morgan. “Noi abbiamo quei momenti di nero quando Amadeus presenta il cantante e non sapevamo se togliere o no gli strumenti o se era o meno una gag”, ha aggiunto. “In quel momento ho vagato, non capivamo nulla”. “In un certo senso Morgan lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto”, ha proseguito. E Bugo, dove era finito nel frattempo? “Era scappato in albergo”.

GILLES ROCCA A DOMENICA LIVE: LA SORPRESA DELLA FIDANZATA

In 19 anni di Festival Gilles Rocca ha ammesso di averne viste tante. La sua emozione più grande? Aver stretto la mano a Mike Tayson, ha conosciuto Benigni, De Niro: “Mi ha emozionato più Tyson di Charlize Theron”, ha ammesso scherzando. Con Milly Carlucci però si conoscevano già ma non si erano messi d’accordo per questioni di cast. Parlando della sua fidanzata Miriam Galanti ha ammesso: “Lei è più bella di me! Io non sono geloso. E’ una bellissima attrice e sa cosa facciamo, c’è molta arte e recitazione”, ha ammesso. La fidanzata gli ha mandato un bellissimo messaggio d’amore: “Sai che sono molto riservata sulla nostra vita privata, voglio farti i complimenti per aver vinto. Ti auguro di riuscire a fare in questo momento quello che ti senti e di portare avanti i progetti che ti rappresentano. Ci auguro come coppia di portare avanti i nostri progetti che ci hanno fatto sognare”. “Non me l’aspettavo ma ci speravo”, ha ammesso rispetto alla sorpresa. Dopo 12 anni nessun matrimonio in vista? “Ci scegliamo di giorno in giorno”, ma sogna di avere una bambina.



