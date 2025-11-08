Gilles Rocca, dopo 14 anni con Miriam Galanti ritrova l’amore con Roberta Mastromichele: “Con lei ho ricominciato a vivere”.

Oltre ad essere un famoso attore, Gilles Rocca è anche conosciuto per aver partecipato a Ballando con le Stelle e a La Talpa, in un’edizione sfortunata con ascolti piuttosto bassi. Oggi proveremo a conoscerlo sotto l’aspetto sentimentale scoprendo chi è la sua fidanzata, chi è la sua ex compagna e tanti altri dettagli sulla sua vita privata. Non tutti sanno infatti che l’attore è stato legato per quasi 15 anni alla collega Miriam Galanti, ma nel 2023 i due hanno deciso di separare le loro strade.

Gilles Rocca si è poi innamorato di nuovo nel 2024 della sua attuale fidanzata Roberta Mastromichele annunciando ai fan la nuova fiamma tramite i social. Lei è conosciuta anche per aver partecipato al cast di Manuale d’Amore, famosa saga apprezzatissima nel panorama cinematografico italiano. Tra le voci che lo riguardano, anche quella di un presunto flirt con Bianca Guaccero, rimasta solo un’ipotesi nel mondo del gossip. Ma andiamo ancora più nel dettaglio e scopriamo per bene la storia della sua vita privata.

Roberta Mastormichele, chi è la fidanzata di Gilles Rocca? Carriera e film

Come dicevamo, Gilles Rocca e Miriam Galanti sono stati fidanzati per ben 14 anni, e la rottura con l’attrice aveva scatenato il web, soprattutto dopo il suo annuncio: “È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io…“, aveva detto l’attore, “il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile…Spero che la morbosità del sapere il perché e il per come non si insinui nelle nostre vite. È stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con del gossip becero“.

Oggi Gilles Rocca è felicemente fidanzato con Roberta Mastormichele attrice di punta dei film d’amore degli anni Duemila come Manuale d’Amore e Come tu mi vuoi. Nel 2009 ha anche partecipato a Quelli che il calcio, ma oltre alla sua carriera, di lei non si sa nulla anche perchè risulta riservatissima anche sui social riguardo alla sua vita privata e alle relazioni sentimentali del passato.