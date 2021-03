Gilles Rocca “figlio” di Bugo e Morgan/ Da ballerino a all’Isola dei Famosi grazie al siparietto di Sanremo

Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021 dopo l’esperienza a Ballando con le stelle

Gilles Rocca è pronto ad appendere al chiodo le sue scarpe da ballerino e trionfatore di Ballando con le stelle per lanciarsi a capofitto, è proprio il caso di dirlo visto che dovrà farlo da un elicottero, nella sua esperienza all’Isola dei Famosi 2021. Da questa sera l’attore non sarà più un ballerino ma un naufrago di Ilary Blasi, alla sua prima volta al timone del reality. Sui social ufficiali della trasmissione e anche sul suo profilo si etichetta come leale e deciso, amante degli animali e della natura, tutte doti che potrebbero essere messe alla prova con la sua partecipazione all’Isola dei Famosi da questa sera visto che si tratta sempre di una situazione estrema in cui ci si ritrova a vivere con altre persone, naufraghi e colleghi che di sicuro non si è scelti e questo può un po’ esasperare gli animi soprattutto quelli di chi, come lui, è solito riflettere, rimanere in disparte e agire. Commentando la sua partenza e questa sua nuova esperienza, Gilles Rocca si è detto curioso di capire quali saranno i suoi limiti fisici e, ancora di più, quelli mentali perché testa e corpo nel gioco saranno fondamentali, uno dei due cederà alla fine o riuscirà a mantenere il giusto equilibrio?

Da calciatore mancato a “Morgan e Bugo” a Sanremo 2020

Sui social Gilles Rocca si è detto fortunato a partire per questa esperienza in Honduras con la promessa di ricordarsi sempre che le privazioni incontro alle quali sta per andare sono temporanee e che ci sono persone che ci devono fare i conti tutti i giorni. Lui si dice grato alla vita per tutto quello che di bello gli sta concedendo in questi ultimi anni, ma chi si ricorda quale è stato il ‘debutto’ di Gilles Rocca? Classe 1983, Gilles Rocca è nato come ‘calciatore’ prima del Lazio e poi del Frosinone ma anche per il reality Campioni alla corte di Ciccio Graziani. Un incidente ha rovinato la sua vita da star del calcio e così ecco che il giovane ha dovuto ripiegare su altro e dal 2005 per lui è arrivato il successo nel campo della recitazione.

Da Don Matteo a RIS passando per Distretto di Polizia, Gilles Rocca si è fatto largo tra gli attori ma il successo vero e proprio è arrivato quasi per caso durante il Festival di Sanremo 2020 quando si è ritrovato smarrito sul palco, microfono in mano, nel bel mezzo del siparietto trash tra Morgan e Bugo. Lo scorso anno è arrivata poi la partecipazione a Ballando con le stelle e adesso quella all’Isola dei Famosi 2021. E la sua vita privata? Al suo fianco c’è la bella attrice Miriam Galanti, con la quale ormai condivide tutto da 11 anni. L’attore si è detto pronto a mettere su famiglia, lo farà una volta tornato dall’Honduras?

