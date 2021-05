Gilles Rocca/ “Francesca Lodo? Non volevo venisse strumentalizzato il bacio”

Gilles Rocca, ex naufrago dell’Isola dei famosi 2021, è rimasto 50 giorni sulle spiagge dell’Honduras prima di venire eliminato. Il vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le stelle negli ultimi giorni nel reality è apparso molto provato nel fisico e nello spirito. Inoltre il suo carattere e alcune prese di posizione, hanno attirato l’antipatia del pubblico. Da qualche settimana Gilles Rocca ha fatto ritorno in studio, dove è apparso più sereno e rilassato, e ha raccontato la sua esperienza sull’Isola in un’intervista al settimanale Novella 2000: “L’Isola dei Famosi è stata un’esperienza davvero dura per me. La cosa che più mi spaventava era la fame, sono arrivato a 59 chili”. L’attore ha anche spiegato perché non ha voluto restare su Playa Imboscada con Beatrice Marchetti: “La cosa che mi ha messo più a dura prova è stata l’immagine negativa che, per colpa di diverse menzogne, stava uscendo fuori. Per questo ho deciso di lasciare il reality”.

Per quanto riguarda il rapporto con gli altri naufraghi, Gilles Rocca salva solo Drusilla Gucci e Beppe Braida: “Con il passare delle settimane si sono create delle dinamiche ingestibili. E anche quelli che sembravano amici sono diventati ostili, hanno iniziato a guardarmi strano come se dovessi tradirli da un momento all’altro”. Sulle pagine di Novella 2000, l’attore ha anche rivelato il vero motivo per cui ha rifiutato il bacio in apnea con Francesca Lodo, che avrebbe permesso loro di guadagnare una ricompensa in cibo. Rocca, abituato a baciare attrici per lavoro, ha rifiutato la prova per una presa di posizione: “Non volevo che venisse strumentalizzato quel momento apostrofandolo con termini stupidi del tipo “oh quanta passione” o cose del genere. L’ho fatto esclusivamente perché non avevo voglia di partecipare alla grande abbuffata”. Secondo l’attore, l’immagine falsata che è emersa di lui all’Isola è dovuta alla mancanza di cibo, degli affetti e le cattive compagnie. Nel corso dell’intervista Rocca ha anche lanciato una frecciatina a Tommaso Zorzi, che dopo l’iniziale entusiasmo nei suoi confronti è poi divenuto molto critico: “Secondo me un opinionista deve essere sopra le parti, e non spostare le folle in base ai suoi gusti. Altrimenti rischia di essere davvero poco professionale“.

