Gilles Rocca genitori: mamma Rosalba e papà chi sono?/ Lui: “sono il mio orgoglio”

Gilles Rocca genitori, chi sono? Il vincitore di Ballando con le Stelle è uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Sin dal suo ingresso il bell’attore e regista si è fatto notare per la sua prestanza fisica e per il suo carattere. In tanti stanno cercando informazioni sui genitori dell’attore balzato alla grande popolarità durante l’esibizione – abbandono di Morgan e Bugo a Sanremo 2020. Su di loro si conosce davvero poco, ma quello che possiamo dirvi che Gilles è legatissimo ad entrambi i genitori.

Sul padre il concorrente di Ballando e de L’Isola ha scritto in un post su Instagram “sei il mio orgoglio”, mentre sulla mamma abbiamo qualche informazione in più. Si chiama Rosalba e si è fatta notare notare durante la partecipazione del figlio a Ballando con le Stelle visto che durante la semifinale del dance show di Raiuno ha ballato a sorpresa proprio con il figlio. La donna ha raccontato di essere molto legata al suo figlio, ma non di essere molto brava a dimostrargli il suo amore ed affetto per via della sua educazione visto che è cresciuta in un collegio. Nonostante ciò però Gilles è legatissimo sia a mamma Rosalba che al padre che sono titolari di un’azienda di famiglia mirata al noleggio di strumenti musicali.

