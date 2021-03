Gilles Rocca/ Il suo fisco sexy manda in delirio le fan e non solo… (Isola dei Famosi 2021)

Gilles Rocca naufrago a L’Isola dei Famosi 2021: dopo aver vinto Ballando con le Stelle, il fonico e attore è pronto ad una nuova entusiasmante sfida televisiva visto che è uno dei concorrenti della quindicesima edizione del reality show condotto quest’anno da Ilary Blasi. Gilles è stato il primo naufrago a lanciarsi dall’elicottero nel mare dell’Honduras e poco dopo a mettere piede sull’isola. Sin dal suo arrivo, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha attirato le attenzione del pubblico, in particolare quello femminile che è rimasta estasiata nel vederlo in perfetta forma fisica in costume. Rocca si è poi fatto notare durante la prima prova del gruppo dei burinos: è stato lui il prescelto dal gruppo chiamato a recuperare le sacche dei burinos approdati sull’isola.

Durante la prova fisica, Gilles ha dimostrato una grandissima forza riuscendo a recuperare ben 4 sacche su 6, ma la scelta di recuperare anche la sua sacca ha spinto Tommaso Zorzi dallo studio a punzecchiarlo: “non si è sacrificato per gli altri”. A parte questo Gilles ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per aspirare a diventare il leader indiscusso di questa edizione.

Gilles Rocca a L’Isola dei Famosi 2021 nel gruppo dei burinos

Gilles Rocca concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 è stato inserito nel gruppo dei burinos con Vera Gemma, Daniela Martani, Awed, Francesca Lodo e Paul Gascoigne. L’attore e regista, diventato famoso lo scorso anno durante la bega sanremese tra Bugo e Morgan sul palcoscenico dell’Ariston di Sanremo, non ha alcun dubbio: è un Buriños! “L’essere burini non significa essere volgari … i raffinati sono sempre un po’ antipatici” – ha precisato il bell’attore che sui social poco prima di partire non ha nascosto l’entusiasmo per questa nuova avventura: “sono curioso di scoprire i miei limiti fisici ma soprattutto quelli mentali… il corpo sarà fondamentale ma lo sarà ancora di più la testa.

Mi sento fortunato a poter partecipare all’Isola, cercherò di tenere sempre a mente che le privazioni che avrò sono temporanee e che invece ci sono persone che con la “mancanza” ci devono fare i conti per tutta la vita. Sempre grato alla vita per le belle cose che mi sta concedendo”.



