Gilles Rocca/ “Le scuse di Awed? Non mi fido ma..” (Isola dei Famosi 2021)

Inutile dire che in questi due giorni sull’Isola dei Famosi 2021 si sono districati tra i malumori e le rivelazioni di lunedì sera e il più stremato da questa situazione è stato sicuramente Gilles Rocca. Il macho dal cuore tenero che continua a piangere parlando e pensando alla sua bella compagna, ha avuto modo di ricevere le scuse da parte di Awed e il loro faccia a faccia è stato al centro di questi ultimi giorni.

Lo youtuber, dopo un giorno di isolamento, è tornato tra i naufraghi e ha voluto chiedere scusa faccia a faccia a Gilles Rocca che ha avuto modo di confrontarsi con lui su quello che è stato detto in Palapa a cominciare dalle parole sul fatto che sia violento (e che questo lo ha spinto a maltrattare addirittura la Martani). Alla fine della discussione Gilles Rocca ha finto di accettare le scuse di Awed ma forse non tutto è come sembra.

Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021 accetta le scuse di Awed ma…

Appena avuto un momento da solo con Francesca Lodo, Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021 ha ammesso di non fidarsi del tutto del giovane e di essere pronto a controllare come andranno le cose in queste ore in vista della nuova diretta. Lui la prima volta gli ha prestato il fianco e lui lo ha colpito duramente e adesso gliene ha prestato mezzo in modo tale da farsi ferire ancora ma non farsi uccidere.

Davanti a queste dichiarazioni Francesca Lodo vacilla un po’ tanto da chiedere: ‘Sei convito che se ci fosse Vera lui non avrebbe chiesto scusa?’ e Gilles Rocca ha confermato. Ancora una volta sembra che sia diffusa l’idea del lavaggio del cervello ad Awed da parte della figlia di Giuliano Gemma, cosa succederà questa sera se quest’ultima tornerà sull’isola?

