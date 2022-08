Gilles Rocca/ L’ex naufrago è stato fidanzato con la sorella di Nicolas Vaporidis

Gilles Rocca svela di essere stato fidanzato con Ilenia Vaporidis

Gilles Rocca, vincitore di Ballando con le Stelle ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha svelato un dettaglio della sua vita sentimentale passata. L’ex naufrago, in un’intervista rilasciata al settimanale Mio, ha raccontato di aver avuto una relazione con Ilenia Vaporidis sorella di Nicolas, vincitore dell’Isola dei Famosi 2022.

Il bel Gilles Rocca, riferendosi a Ilenia, ha dichiarato: “Fu il mio primo amore, andavamo a scuola insieme“. Tra i due c’è stato, dunque, un amore giovanile che, nonostante sia finito da tempo, conserva ancora cordialità e stima. Infatti, l’ex naufrago ha mandato un messaggio alla sua ex fiamma, per congratularsi della vittoria del fratello nel reality. Ora, Rocca è innamorato dell’attrice Miriam Galanti con la quale la convivenza va a gonfie vele. Ilenia Vaporidis, invece, è una compagna e madre di due figli meravigliosa: il piccolo Vittorio, secondogenito, è nato ad agosto.

Gilles Rocca: “Nicolas Vaporidis è stato una sorpresa”

Oltre a rivelare la sua liaison con la sorella dell’attore Gilles Rocca, ai microfoni di Mio, racconta cosa pensa sul percorso di Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi 2022. Anche, l’ex naufrago ha partecipato al reality, ma dopo alcuni mesi ha cominciato a soffrire molto il contesto e la mancanza della sua Miriam.

Tra le pagine del settimanale, come riporta Gossip e Tv svela: “Nicolas è stato una sorpresa: ha un carattere molto simile al mio, un po’ burbero in apparenza, ma è stato più bravo di me a farsi scivolare le cose addosso e ha tirato fuori una caparbietà che io non ho avuto la forza di tirare fuori”. Insomma, l’ex vincitore di Ballando con le stelle sembra aver preso a cuore il percorso dell’attore e di averlo davvero sostenuto. Ora però, Gilles Rocca è preso dalla partecipazione in autunno di Tale e Quale Show e di Nudi per la vita.

