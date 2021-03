Gilles Rocca lite con Daniela Martani per la pesca dei granchi/ E scoppia la polemica

Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021 fallisce la prova del fuoco

Tanto fumo e niente fuoco, così possiamo riassumere i primi tentativi di Gilles Rocca di provare ad accenderlo usando le foglie e la legna a disposizione all’Isola dei Famosi. Il fonico e attore era pronto a portare a casa la prima conquista per cambiare così la loro vita sull’Isola ad una settimana dallo sbarco ma non c’è stato molto da fare. Gilles Rocca ha ammesso davanti alle telecamere che è più complicato del previsto e che strofinando il legno il dolore si fa sentire prima alle mani e poi anche alle braccia e alle spalle e questo rende tutto più difficile. Dopo di lui ci ha provato anche Francesca Lodo ma con nessun risultato e quindi questo primo tentativo sembra davvero essere finito con un niente di fatto o, come ha detto proprio Awed, con tanto fumo e niente fuoco. In realtà gli altri sono rimasti fermi a guardare e questo assolve un po’ il fonico dalle sue prime colpe ovvero il momento in cui proprio Tommaso Zorzi lo ha punto sul fatto che gioca molto in solitaria e non si prodiga per la squadra.

Gilles Rocca/ Il suo fisco sexy manda in delirio le fan e non solo... (Isola dei Famosi 2021)

Gilles Rocca leader dei Burinos all’Isola dei Famosi 2021?

Gilles Rocca è convinto di poter essere leader del programma e il fatto di essersi lanciato dall’elicottero per primo e di essere il primo naufrago e mettere piede sull’isola lo ha aiutato un po’ in questo. Ciliegina sulla torta è stata la prima prova del gruppo dei burinos in cui proprio lui è stato quello scelto dal gruppo per recuperare una serie di sacchi e quindi le cose utili per la loro permanenza sull’isola. Proprio tra queste c’era anche la sua sacca e questo ha spinto l’opinionista ad etichettarlo un po’ come egoista poco pronto a sacrificarsi per gli altri come farebbe un vero leader. Un’altra chiave di lettura potrebbe essere legata alla consapevolezza di sapere quello che c’era dentro la sua sacca a differenza di quella degli altri.

GILLES ROCCA/ Prima prova all'Isola, Zorzi punge "Non si è sacrificato per gli altri"

Gilles Rocca fa parte dei Burinos anche se ha poco a cui spartire con concorrenti veraci e fumantini come Vera Gemma e Daniela Martani. Proprio quest’ultima nei giorni scorsi ha avuto modo di osservarlo e criticarlo per il suo modo di andare a pesca. L’ex gieffina è convinta che non ci sia bisogno di pescare e uccidere i pesci se non c’è modo di cucinarli perché non c’è il fuoco e questo ha creato un po’ di tensione con Gilles Rocca pronto ad usare un granchietto per pescare un polpo senza successo. Rimane il fatto che il fonico è contento di essere finito con i Burinos che non per forza devono essere volgari ma possono semplicemente essere veri e sinceri. Come finirà per loro questa sera?

LEGGI ANCHE:

Gilles Rocca ha il Covid/ “Dolori lancinanti, ho avuto paura”

© RIPRODUZIONE RISERVATA