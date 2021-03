Gilles Rocca piange per la fidanzata Miriam/ Blasi: “Fai come Cerioli, maschi alfa!”

“Il regalo più bello che la vita potesse fare è Miriam” ammette Gilles Rocca in diretta all’Isola dei Famosi 2021. È il momento delle nomination quando Ilary Blasi decide di fare un piccolo ma grande regalo per Gilles: fargli sentire la sua fidanzata Miriam Galanti. Lui scoppia in lacrime al solo ciao: “Ti amo più della vita mia, ti penso ogni istante e mi manchi da impazzire. – ammette lui, per poi confessare di pensarla giorno e sera – La notte per addormentarmi disegno il tuo viso e ho sempre qui davanti agli occhi la tua faccia, dalla mattina alla sera.” Di fronte alle lacrime di Gilles non manca la battuta ironica di Ilary Blasi: “Piange pure lui, fa come Andrea Cerioli. Questi maschi alfa…”

E dal sarcasmo di Ilary Blasi si arriva al romanticismo di Miriam Galanti che avverte però il fidanzato Gilles Rocca: “Mi manchi tanto anche tu. Ascoltami: fuori ci sono tantissime persone che tifano per te, stai facendo un’isola bellissima. Non cadere in giochi di persone che voglio fare con te dei giochetti strani, sanno quali sono i tuoi punti deboli e stanno puntando su quelli.” Così lo invita a non cascare in queste trappole: “Lascia stare, fregatene! A casa sono tutti fieri di quello che stai facendo!”

