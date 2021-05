Gilles Rocca “Preso in giro all’Isola dei Famosi”/ “Cerioli? Zorzi finge di commuoversi per lui”

Gilles Rocca è tornato a parlare della sua esperienza all’Isola dei famosi 2021. L’ex naufrago, durante la sua avventura nel reality di Canale 5, ha fatto molto parlare di sé per i suoi atteggiamenti, ricevendo anche numerose critiche sia in studio che sui social. Il vincitore di “Ballando con le stelle”, intervistato da SuperGuidaTv ha confessato di aver partecipato al reality a causa del particolare momento storico che lo ha obbligato a stare lontano dai set: “In generale non amo questo genere di programmi e ho cercato di tenermene alla larga in questi anni. Ovviamente, non sputo nel piatto in cui ho mangiato. Ci sono delle modalità che non mi piacciono e che vanno oltre lo spettacolo televisivo”. Gilles non si pente dell’esperienza fatta, ma non la rifarebbe: “Il corpo e la mente ne hanno risentito”.

Gilles Rocca/ "Francesca Lodo? Non volevo venisse strumentalizzato il bacio"

Gilles Rocca: “Trattamento diverso per Andrea Cerioli”

Ma anche la convinceva con gli altri naufraghi è stata una questione turbolenta per Gilles Rocca: “Ci vuole tanto tempo nella vita per crearsi delle amicizie, figuriamoci in un reality. Sono stato tacciato di essere una persona che è voluta andare per soldi ma io non l’ho mai nascosto. Non sono ipocrita. Se fossi stato però sull’Isola solo ed esclusivamente per quel motivo avrei stretto i denti e sarei rimasto. Non riesco ad andare avanti però quando vedo che si sta giocando sporco”, ha detto a SuperGuidaTv.

GILLES ROCCA IN STUDIO A L'ISOLA DEI FAMOSI/ "Mai stato un uomo violento"

Quando gli è stato chiesto se lo abbia infastidito il comportamento di Tommaso Zorzi, con il quale non sono mancati gli scontri, Gilles Rocca ha replicato: “Durante la mia permanenza sull’Isola, venivo preso in giro qualunque cosa facessi o dicessi. Anche Andrea Cerioli piange sempre per il cibo ma a lui è stato riservato un trattamento diverso. Anche Tommaso fa finta di commuoversi quando c’è lui di mezzo”. Oggi, a una settimana dalla fine dell’Isola dei famosi 2021, l’ex naufrago fa il tifo per Roberto Ciufoli, che come lui ha sofferto le dinamiche del programma.

LEGGI ANCHE:

Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ Prima foto insieme dopo l'Isola, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA