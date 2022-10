Gilles Rocca, sport e fidanzata Miriam Galanti/ “Avrei potuto giocare con De Rossi”

Gilles Rocca e lo sport: “avrei potuto giocare con De Rossi”

Gilles Rocca dallo sport al successo nel mondo della televisione. Al suo fianco c’è sempre Miriam Galanti, da 13 anni la donna della sua vita. Il pubblico televisivo ha imparato a conoscerlo da Sanremo 2022 quando, durante la lite Bugo – Morgan, irrompe sul palcoscenico del Teatro Ariston mandando in visibilio il pubblico dei social. Poco dopo diventa un personaggio richiestissimo nei programmi di punta della Rai fino alla consacrazione a Ballando con le Stelle. Eppure prima di approdare in tv, Gilles aveva un promettente futuro nello sporto. “Ha accompagnato la mia crescita ed è una parte fondamentale della mia vita. Ho cominciato con il nuoto, a 3 anni mi hanno buttato nella piscina olimpionica del Coni al Foro Italico. Poi ho giocato a calcio, ho fatto judo e mi sono avvicinato all’atletica leggera” – ha raccontato proprio l’ex atleta dalle pagine di Gazzetta.it.

GILLES ROCCA È DARGEN D'AMICO, TALE E QUALE SHOW/ Panariello si sbilancia: "Sei la rivelazione di quest'anno"

La sua più grande passione è stato il calcio: “a un certo punto ho messo tutto da parte perché con il pallone stava andando bene. Ero un attaccante, mi aveva tesserato l’Empoli e in seguito sono passato alla Lazio per 4 anni (dal ’98 al 2002), arrivando all’esordio in C1 con il Frosinone. Tanti sogni, svaniti con un infortunio…”. Il suo sogno di giocare a pallone però viene infranto da un incidente: “rottura completa del retto femorale in una partita di calcetto tra amici, poco prima di iniziare la stagione con il Cervia nel reality ‘Campioni’. Avevo 21 anni ed ero senza contratto. È stato difficile recuperare, in quel momento la mia vita è cambiata. Mi sono dato al pugilato, ho cominciato all’Audace, una palestra storica di Roma”.

Perché Gilles Rocca e Miriam Galanti si erano lasciati?/ "C'è stato un momento..."

Gilles Rocca e l’amore per Miriam Galanti

Un infortunio ti cambia la vita. Lo sa bene Gilles Rocca che ha dovuto appendere le scarpette al chiodo e rinunciare al sogno di giocare a calcio nella sua squadra del cuore: la Roma. “Oggi non mi ritengo un tifoso sfegatato. Il mio destino è cambiato in un giorno, 24 ore dopo la firma del contratto con la Lazio, Bruno Conti chiamò papà dicendo di volermi alla Roma. In quella squadra avrei incontrato De Rossi, Aquilani, Amelia e tanti campioni poi arrivati in Serie A. L’avventura in biancoceleste però non è stata da meno regalandomi esperienze indimenticabili. Ho giocato contro Iker Casillas e Fernando Torres, due campioni del mondo…” – ha dichiarato a Gazzetta.it

Gilles Rocca è Tiziano Ferro, Tale e Quale Show/ Malgioglio si scioglie: "Ti auguro un grande futuro!"

Poi è arrivata la televisione e il grande successo; un successo che Gilles condivide da 13 anni con la fidanzata Miriam Galanti. “Dì a Miriam che quando torno voglio fare un figlio” sono state le parole dette dall’ex naufrago durante la sua partecipazione a l’Isola dei Famosi. “Non credevo di piangere, non credevo di essere romantico, non credevo che mi potesse mancare così tanto una persona e soprattutto la cosa che amo di più di Miriam è la sua forza. E’ un’attrice e una donna formidabile che dovrebbe avere molto più successo di quello che ha e la vita le ha portato molti dolori. Ho cercato di starle sempre vicino, in ogni momento della sua vita, e mi sono ripromesso di farlo per sempre. Mi sono tatuato la parola ‘Respect’ prima di partire: la rispetterò sempre” – sono state le parole dell’attore che da 13 anni è innamoratissimo della sua Miriam!











© RIPRODUZIONE RISERVATA