Gilles Rocca sta male: si ritira dall’Isola dei Famosi 2021?/ Intervengono i medici..

Preoccupazione per Gilles Rocca, costretto a lasciare momentaneamente l’Isola dei Famosi 2021 per un malessere. Il daytime del reality show trasmesso oggi, giovedì 25 marzo, ha mostrato le condizioni di Gilles Rocca che è stato soccorso dai medici per poi lasciare temporaneamente l’Isola per sottoporsi ad una serie di esami necessari per capire cosa stia accadendo. Le condizioni sull’Isola cominciano a diventare dure per i naufraghi a causa della mancanza del cibo. Durante la notte, Gilles Rocca ha così accusato un malore. Il naufrago è stato raggiunto dai medici che, dopo i primi soccorsi, hanno deciso di portarlo via dall’isola per sottoporlo ad una serie di controlli. “Tranquilli ragazzi, non so però cosa sta succedendo…Ci vediamo presto dai…”, ha detto ai compagni prima di lasciare l’Isola.

MALORE PER GILLES ROCCA: PREOCCUPAZIONE ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2021

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 sono preoccupati per le condizioni di Gilles Rocca. “Mi raccomando non farci preoccupare…”, hanno detto i naufraghi mentre Gilles lasciava l’Isola riservando a tutti un sorriso. Per scoprire le condizioni di Rocca sarà necessario aspettare l’inizio della puntata in onda questa sera. Gilles Rocca sarà presente nella palapa insieme agli altri naufraghi? Anche sui social, i fans sono preoccupati per le condizioni di Gilles e temono un suo ritiro a causa del malore da cui è stato colpito. Per il momento non si sa a cosa sia stato dovuto il malore di Rocca. Tutti i fans del reality, tuttavia, sperano di rivederlo nuovamente sull’Isola. Gilles, infatti, ha già conquistato tutti, compresa Ilary Blasi che, nella scorsa puntata, gli aveva promesso di fargli ascoltare la voce della fidanzata Miriam Galanti con cui vive una storia d’amore che dura da ben dodici anni. I fans dell’Isola dei Famosi 2021, dunque, tifano tutti per Gilles Rocca.

