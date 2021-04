Gilles Rocca/ Voleva nominare Paul all’Isola dei Famosi? Fariba lo svela ma lui..

Gilles Rocca continua a farsi nemici, da Brando Giorgi a Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021

Gilles Rocca contro tutto e tutti all’Isola dei Famosi 2021? No, al momento sembra che i due finiti nel mirino siano Brando Giorgi e Fariba Tehrani. Le cose si fanno movimentate sull’Isola per i naufraghi ma soprattutto per il bel fonico che adesso dovrà vedersel con due mine che continuano ad attaccarlo da ogni dove. Sono lontani i momenti in cui faceva il cucciolotto piangendo per la fidanzata Miriam, adesso Gilles Rocca è pronto per la battaglia e a finire nel mirino è stato prima l’attore di Vivere e Centrovetrine reo, a suo dire, di essersi allontanato dal gruppo solo per fare scena visto che in realtà continua ad usufruire del fuoco di tutti e anche della ‘cucina’.

Le cose non sono migliorare in questi ultimi giorni quando Brando Giorgi è tornato come leader sull’Isola tra i malumori di tutti. Dall’altro lato, però, c’è la furia persiana. Fariba non ha gradito la nomination e adesso ha intenzione di portare a galla tutto quello che è successo in queste ultime settimane per sbugiardare il gruppo a cominciare proprio da Gilles Rocca.

Gilles Rocca chiarisce con Paul dopo l’intervento di Fariba

Fariba prima racconta a Paul Gascoigne che lui, Valentina e Angela avrebbero voluto punirlo con la nomination, e in un secondo tempo va allo scontro con lui per il riso. I naufraghi stavano gustando il loro piatto quando proprio Gilles Rocca è tornato alla pentola prendendone dell’altro. Fariba ha subito fatto notare che se lo avesse fatto lei sarebbe successo di tutto sull’Isola evidenziando che ci sono ‘figli e figliastri’. Il fonico ha commentato con un chiaro ‘buon pranzo Fariba’ cercando di zittirla ma non ha ottenuto il risultato sperato visto che poi la lite è addirittura peggiorata con l’ingresso di Valentina Persia. A questo punto ormai è chiaro che l’accanimento contro Fariba c’è da parte di alcuni così come è chiaro che per Gilles Fariba è bugiarda e sta usando tutte le sue carte per attaccarli e, soprattutto, evitare di uscire per via della nomination che la vede allo scontro con Valentina e Roberto Ciufoli.

