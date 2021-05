Gilles Rocca Vs Valentina Persia “Scorretta e indelicata”/ “Sei stata poco signora!”

L’acceso scontro tra Andrea Cerioli e Valentina Persia in diretta all’Isola dei Famosi 2021 nel corso della semifinale chiama in studio l’intervento di Gilles Rocca. L’ex naufrago chiede infatti di intervenire per scambiare due parole con Andrea, con il quale sull’Isola aveva un ottimo rapporto. “Apri gli occhi amico mio!”, è il consiglio di Gilles, chiaramente riferito a Valentina Persia. “È sceso dalla montagna”, replica ironica la concorrente, che è riuscita a conquistare la finale. Gilles ne approfitta allora per levarsi un sassolino dalle scarpe: “Tu devi essere molto più signora perché ho visto che hai fatto una cosa molto brutta, dicendo ‘Non scambiamo la merd* con la cioccolata’ riferendoti a me. Sei stata molto indelicata!” Valentina motiva allora questa sua uscita: “L’ho detto perché tu hai detto a Francesca Lodo ‘Attento alla rossa che marca male!” E conclude “Sei stata molto scorretta”. Ad interrompere la discussione dallo studio è Ilary Blasi, che ringrazia Gille e taglia corto.

Valentina Persia Vs Cerioli "Non si affonda un amico"/ Lui si infuria: "Vittima!"

LEGGI ANCHE:

Valentina Persia/ Crollo all'Isola dei Famosi 2021: "Vorrei innamorarmi.."Gilles Rocca "Preso in giro all'Isola dei Famosi"/ "Cerioli? Zorzi finge di commuoversi per lui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA