Gimbe: “Si è fermato calo nuovi casi”/ “Vaccini, priorità solo a seconde dosi”

Nuovo appuntamento con il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe e non arrivano delle buone notizie. Come spiegato dall’ente guidato da Nino Cartabellotta, è stata registrata un’inversione di tendenza nella curva dei contagi: si è fermato il calo di nuovi casi positivi. Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali, 5 e 6 regioni abbiamo ricoveri e terapie intensive sopra la soglia di saturazione.

L’arresto della discesa dei nuovi casi settimanali è stato rilevato in tutto il Paese, mentre in alcune regioni s’intravedono i primi segnali di una inversione di tendenza: in nove regioni risale l’incremento percentuale dei nuovi casi, mentre in cinque regioni si annota un aumento dei casi attualmente positivi per 100 mila abitanti: «Segnali che invitano a tenere alta l’attenzione sulla diffusione delle nuove varianti, potenziando il sequenziamento del virus ove si rilevano incrementi anomali dei nuovi casi», spiega Cartabellotta.

IL MONITORAGGIO SETTIMANALE DELLA FONDAZIONE GIMBE

La Fondazione Gimbe ha poi acceso i riflettori sul piano vaccini anti-Covid: la stima è di 14,7 milioni disponibili nel primo trimestre, che permetterebbero di completare il ciclo vaccinale di 7,3 milioni di italiani. Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe, rimarca: «In conseguenza degli annunciati ritardi le forniture si concentreranno nella seconda metà del primo trimestre e per la maggior parte nel mese di marzo. Senza un imponente potenziamento della macchina organizzativa, quindi, sarà impossibile somministrare tutte le dosi prima di fine aprile».

Nino Cartabellotta conclude: «Nel bel mezzo della crisi di Governo stiamo attraversando una delle fasi più critiche della pandemia: da un lato l’inevitabile rallentamento della campagna vaccinale, segnata da continue revisioni al ribasso delle forniture, dall’altro i primi segnali di aumento di circolazione del virus, indubbiamente sottostimata. Ma soprattutto incombe la minaccia delle nuove varianti, già sbarcate in Italia, che rischiano di far impennare la curva dei contagi. Nel frattempo, in un’Italia quasi tutta gialla ci si continua ad appellare, in maniera paternalistica, al buon senso dei cittadini che in realtà non fanno solo che adeguarsi a quanto permesso».



