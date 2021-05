Gimbe: “Troppi Over 60 non ancora vaccinati”/ “Sono 3.7 milioni, serve fare di più”

Sono ancora troppi gli italiani over 60 che non hanno ricevuto il vaccino. E’ questo l’allarme lanciato dalla Fondazione Gimbe, che ha stimato in circa 3.7 milioni le persone che hanno dai 60 anni in su, ancora “scoperte”, e quindi a forte rischio ospedalizzazione causa covid. Stando a quanto specificato dal noto tink tank milanese nel suo classico report settimane, in Italia, al 26 maggio, il 36.4% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, leggasi (21.677.111), mentre il 17,9% ha completato il ciclo vaccinale (10.647.817), quindi sia la prima quanto la seconda dose di richiamo, o nel caso di Johnson & Johnson, una sola dose.

Bollettino vaccini covid oggi 27 maggio/ 11 milioni di italiani immunizzati

La Fondazione Gimbe ha stimato una media di circa 500mila dosi somministrate al giorno nell’ultima settimana, precisamente 485mila ogni 24 ore, un dato tutto sommato in linea con i precedenti numeri, essendosi scostato solamente dello 0.7%. “Complessivamente – precisa Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione GIMBE – oltre 3,7 milioni di over 60 ad elevato rischio di ospedalizzazione e decesso non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino e più precisamente: 7,6% degli over 80 (n. 336.061); 18,4% della fascia 70-79 (n. 1.099.757); 31,3% di quella 60-69 anni (n. 2.306.916)”.

Denise Pipitone, Angioni/ “Cimice destinata a casa di Anna Corona ma ci pedinavano”

FONDAZIONE GIMBE: “CROLLANO I RICOVERI E I CONTAGI”

Fondazione Gimbe quindi denuncia: “Più in generale – le parole del Presidente, Nino Cartabellotta – alcune Regioni, piuttosto che utilizzare altre strategie per aumentare la copertura vaccinale degli over 60, stanno ampliando in maniera molto diversificata i target anagrafici con l’obiettivo primario di mantenere elevato il numero delle somministrazioni”, e ciò rappresenta quindi un argomento di preoccupazione. Ci sono comunque molti dati positivi su cui riflettere, a cominciare dal crollo dei ricoveri, scesi di ben il 71% negli ultimi 50 giorni, di cui il 65% nelle terapie intensive, e questo grazie a soprattutto ai vaccini. Confermata anche la riduzione dei nuovi casi anche per gli scorsi sette giorni, con un calo del 29.5%, e la situazione sta migliorando anche per quanto riguarda le vittime, diminuite del 17.4%.

LEGGI ANCHE:

AstraZeneca e J&J, scoperta causa coaguli sangue/ "Vaccini possono essere modificati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA