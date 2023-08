Gina Amarante, Un Posto al Sole/ “Le due gemelle? Mi identificano in Micaela, recitare è la mia vita”

A Uno Mattina Estate, in diretta su Rai Uno, vi era Gina Amarante, attrice di un Posto al sole, fiction dei record di casa Rai che ha superato da poco il quarto di secolo. “Io interpreto due gemelle – ha spiegato la giovane attrice – molto diverse tra loro ma molto divertenti. Ero molto spaventava perchè entravo in una famiglia molto costruita, avevo molta paura di non essere adatta, di non essere all’altezza, in realtà mi ha accolto subito molto bene, io sono salernitana”.

Giuseppe Pambieri/ "Con mia moglie Lia Tanzi complicità assoluta in scena e fuori, mia figlia..."

Quindi Gina Amarante di Un Posto Al Sole ha aggiunto: “Tutti mi dicono che assomiglio più a Manuela, quella più empatica, sensibile e sentimentale, mentre Micaela è quella più dura come carattere e io vorrei assomigliare più a Micaela a volte. In ogni caso si compensano benissimo”. Serena Autieri ha quindi chiesto a Gina come mai il suo personaggio sia entrato nel cuore degli italiani: “Credo che il segreto sia sempre metterci il cuore nel lavoro in generale che facciamo, siamo fortunati perchè abbiamo sempre uno stretto contatto con i sentimenti. Se lo vogliamo con passione credo che questo arrivi in un modo o nell’altro. Perchè io faccio questo lavoro? Perchè mi sento viva”.

Follya/ "Non vogliamo fare concerti solo con cover e pezzi dei Dear Jack"

GINA AMARANTE E MAURIZIO DE GIOVANI A UNO MATTINA ESTATE: SI PARLA DI FICTION

In collegamento vi era Maurizio De Giovanni, noto scrittore dalle cui storie sono scaturite numerose fiction di casa Rai: “Perchè le fiction vanno così bene? La parola chiave è famiglia. Le fiction vengono guardate in famiglia, sono un momento narrativo di condivisione, come quando i nonni raccontavano storie a figli e nipoti e tutti l’ascoltavano, poi l’altra chiave è che i personaggi, gli attori, diventano famigliari e amici”.

Poi Maurizio De Giovanni ha proseguito: “Io scrivo sempre, non mi fermo mai, d’estate la dedico al teatro, sono le mie vacanze”. Sulla sua Napoli: “Non è una citta ma un mondo, la sua varietà è un piccolo segreto, il fatto di poterla raccontare in maniera imprevedibile, mai scontata e in maniera mai uguale”. Anche Gina Amarante ha recitato spesso e volentieri a Napoli: “Ovunque tu sia sogni ad occhi aperti, come i bambini. La vita è più bella di una fiction? Lo si spera ma la mia vita è molto bella. In futuro? Ho delle cose in cantiere, mi piace molto scrivere e spero di poter prendere ispirazione dai grandi”. Maurizio De Giovanni ha infine parlato del prossimo romanzo sul Commissario Ricciardi: “Uscirà il prossimo anno”.

Susanna Egri, chi è la protagonista de Le Ragazze?/ Prima ballerina degli show della Rai

© RIPRODUZIONE RISERVATA