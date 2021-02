“Gina Carano ha scritto post controversi e antisemiti”/ Fuori da The Mandalorian e..

Un altro terremoto sta per scuotere il monto del cinema e, in particolare, delle serie tv visto che Lucasfilm ha dichiarato di non lavorare più con l’attrice di The Mandalorian Gina Carano. Ancora una volta a finire sotto accusa sono una serie di frasi e di uscite social che stanno mettendo con le spalle al muro una serie di protagonisti e, questa volta, hanno fatto lo stesso proprio con l’attrice della serie tv Disney+ molto amato dai fan storici della saga di Star Wars. Gina Carano ha vestito i panni di Cara Dune ma a causa di numerose controversie avvenute negli ultimi mesi sui social e alcuni post pubblicati avrebbero messo nei guai quindi l’attrice che ha messo insieme alcune battute infelici sulle mascherine anti Covid 10 ma anche su brogli elettorali nelle presidenziali 2020 e non solo.

Gina Carano fuori da The Mandalorian per una serie di post “controversi”

In molti hanno evidenziato i suoi messaggi social e hanno chiesto a gran voce che Gina Carano fosse licenziata coniando l’hashtag #FireGinaCarano, ma ieri è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso con una serie di frasi su Jeffrey Epstein e l’Olocausto al grido di: “Gli ebrei sono stati picchiati per le strade, non dai soldati nazisti ma dai loro vicini… anche dai bambini. Poiché la storia è modificata..”. A quel punto, attraverso comunicato ufficiale, Lucasfilm ha annunciato che Gina Carano non sarà più coinvolta in The Mandalorian o in altri progetti di Star Wars: “I suoi post sui social media che denigrano le persone in base alle loro identità culturali e religiose sono abominevoli e inaccettabili”. Cosa risponderà l’attrice a riguardo? Avrà modo di lavorare ancora nel mondo del cinema e delle serie tv dopo quello che è successo?



