Gina, chi è la mamma morta di Patrizia Rossetti/ “Era bellissima, la chiamavano la tedesca…”

Gina, chi era la mamma morta di Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti, figlia unica, aveva un rapporto speciale con mamma Gina, venuta a mancare qualche anno fa a causa di una malattia. Insieme ai genitori, la concorrente del Grande Fratello Vip 2022 è nata e cresciuta in Toscana e quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, è sempre stata accompagnata dalla presenza costante della mamma che lavorava come operaia. Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Patrizia ha spesso raccontato dettagli inediti della mamma descrivendola come una donna bellissima e con un carattere forte.

“Mamma era bellissima. Era bruna come me, ma poi ha cominciato a schiarirsi i capelli ed è diventata biondissima. La chiamavano la tedesca anche per il carattere che aveva“, ha rivelato ai suoi compagni d’avventura.

Il dolore di Patrizia Rossetti per la morte della mamma

La morte di mamma Gina ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di Patrizia Rossetti che, oggi, convive con un dolore enorme. Un dolore che il tempo sta attenuando, ma che non passa mai come ha raccontato lei stessa in una vecchia intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo.

“A mia madre non andava bene nessuno dei miei fidanzati. Era una donna bellissima, giovanissima, portava la mia taglia, ci scambiavamo i vestiti. Molto rigida, litigavamo spesso, quasi sempre, tutti i giorni al telefono. Da quando è andata via penso che mi mancano quelle litigate, tantissimo. Se l’avessi avuta vicina quando ho deciso di sposarmi, anche se non le avrei dato subito ascolto, forse avrei fatto delle scelte diverse“.

