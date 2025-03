Gina e Rolando sono stati i genitori di Patrizia Rossetti, la conduttrice televisiva e regina delle televendite Mediaset che ha sempre avuto un bellissimo rapporto con entrambi. Un grande amore quello di una figlia verso i genitori che ci sono sempre stati per lei, anche se ricordando la sua infanzia nella casa del Grande Fratello ha rivelato: “sono stata tanto sola, la mia compagnia è stato un televisore in bianco e nero”. La mamma Gina è morta diversi anni, ma la sua assenza è ancora molto presente nella vita di Patrizia che in diverse occasioni ha parlato di lei condividendo con i telespettatori pensieri molto intimi e privati. “Non aveva neanche 70 anni, la chiamavano la tedesca per il biondo dei suoi capelli” – ha detto la conduttrice negli studi di Verissimo.

Con mamma Gina, Patrizia ha avuto sempre un rapporto di grande complicità, mentre con il papà Rolando i rapporti sono cambiati nel corso degli anni forse anche per i troppi impegni di lavoro che l’hanno portata il più delle volte lontana da casa.

Patrizia Rossetti: “mia mamma Gina una donna bellissima e giovanissima”

Proprio Patrizia Rossetti dopo aver parlato della morte della mamma Gina ha confessato che il padre Rolando ha trovato una donna che si prende cura di lui e lo ama. “Sono molto contenta” – ha detto la Rossetti che ha poi ricordato la scomparsa della mamma; una morte che non ha ancora superato del tutto.

“Sono andata una notte da lei perché stava poco bene e invece è stata la sua ultima notte” – ha detto la conduttrice ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Non solo, la Rosetti ricordando la mamma ha aggiunto: “Gina era una donna bellissima e giovanissima”. Tra mamma e figlia un rapporto da amiche visto che spesso si cambiavano anche i vestiti. Non sono mai mancate le litigate che sono sempre state costruttive e che, col senno di poi, l’avrebbero portata a fare scelte anche differenti.