La conduttrice tv Patrizia Rossetti sarà una delle ospiti nella trasmissione di Monica Setti Storie di Donne al Bivio, programma in onda sabato 5 Aprile 2025. Due figure chiave nella vita della donna sono stati senza dubbio i suoi genitori, Gina e Rolando, persone umili ma che hanno avuto un ruolo davvero fondamentale nella vita e nella donna.

Patrizia Rossetti, chi è / Ha un compagno? Il divorzio con Rudy Londoni e il retroscena su Berlusconi

Patrizia Rossetti è molto legata ai suoi genitori, due persone provenienti dalla Toscana. Il padre della donna è un parrucchiere che viveva a Empoli mentre la donna era un’operaia ed aveva un rapporto speciale con Patrizia. Nel corso di più interviste Patrizia ha raccontato diversi aneddoti sulla donna e ha svelato che la chiamava la ‘Tedesca’, un soprannome dovuto ai suoi capelli biondi.

Chi è Patrizia Rossetti/ Dalle televendite ai reality: "Non solo GF, ho fatto la Fattoria e Pechino Express"

Patrizia Rossetti e la madre erano costantemente a contatto e si sentivano tutti i giorni, la conduttrice ha svelato negli anni che litigavano spesso, specialmente per i ragazzi che la donna portava a casa. Patrizia ha svelato che se la madre avesse conosciuto quello che poi è diventato il suo ex marito, magari la donna avrebbe potuto prendere strade diverse.

Patrizia Rossetti tra la morte della madre e il rapporto con il padre

Durante un’intervista a Verissimo Patrizia Rossetti ha raccontato della morte della madre Gina e del modo duro in cui è arrivata: “Sono una stata una notte da lei perchè stava poco bene e invece quella si rivelò la sua ultima notte”. Patrizia ha raccontato che in quella occasione la madre le chiese che giorno era e dopo un paio di ore venne a mancare.

Rudy Londoni, chi è l’ex marito di Patrizia Rossetti/ “Un tradimento si può perdonare, però…”

Gina è morta nel 2010 a causa di una malattia mentre negli anni Patrizia Rossetti ha confessato di essersi in parte allontanata dal padre e per questo si è sentita in colpa. Durante il Grande Fratello Vip 7 Patrizia ha raccontato comunque che il padre raccontava spesso con orgoglio i risultati di sua figlia.

Dopo la morte della madre i due si erano allontanati e la donna ha lasciato – come ha ricordato al Grande Fratello – spesso il padre solo durante le festività. Per questo Patrizia Rossetti ha spesso raccontato di sentirsi in colpa. Ora il padre Rolando ha una nuova compagna e la donna è molto contenta di questa cosa.