Gina Lollobrigida/ Beni sequestrati, Pino Strabioli: “Vuole un po’ di rispetto e…”

Gina Lollobrigida sta vivendo giorni molto duri ma nonostante quello che le sta capitando di recente la 92enne diva del cinema italiano non si sarebbe abbattuta e a detta di Pino Strabioli è ancora “una guerriera”. Nell’odierna puntata de “La Vita in Diretta”, infatti, Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno aperto parlando dell’attrice originaria di Subiaco e della preoccupazione per le sue condizioni dopo il caos degli ultimi giorni, tra aste che non si sono tenute, misteri, sparizioni, colpi di scena e un doloroso sequestro che ha riguardato alcuni dei suoi beni più cari tra cui quadri e gioielli, senza dimenticare la querelle della accuse rivolte al suo discusso manager Andrea Piazzolla. “Vogliono farmi morire in modo ignobile” aveva detto la Lollobrigida a cui sono stati sequestrati, secondo il programma di Rai 1, beni del valore complessivo di oltre 300mila euro e pare che ciò sia avvenuto per il timore che gli stessi beni che comprendono anche gioielli e argenti possano finire in altre mani, come già accaduto per quelli andati all’asta e di cui l’attrice non sapeva nulla.

GINA LOLLOBRIGIDA, “MERITO RISPETTO, IN ITALIA SONO POCO CONSIDERATA E…”

“Io l’ho sentita al telefono, lei è ancora una guerriera e mi ha spiegato che ora vorrebbe solo un po’ di rispetto” ha racocntato in studio ai due conduttori Pino Strabioli che ha accennato pure al progetto di biografia a cui sta lavorando la Lollobrigida (interrotto temporaneamente per via dell’emergenza Coronavirus) e che mostrerebbe come la 92enne sia ancora attiva e non si sia persa d’animo nonostante queste umilianti vicende, tra cui l’aver perso tanti cimeli, i ricordi di una vita e pure alcuni suoi David di Donatello. “Questa ragazza partita anni fa da Subiaco ha ancora la sua vita in pugno e vuole goderne come meglio crede: poi non voglio entrare negli affari giudiziari e nei suoi rapporti col figlio…” ha aggiunto Strabioli che l’ha definita “ancora una grande bersagliera, anche se lei in Italia in questo momento si sente davvero poco considerata…” ha chiuso con una nota di amarezza il 56enne autore televisivo e regista teatrale.



