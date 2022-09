Gina Lollobrigida, come sta?/ “Oggi operata al femore, ansia per problemi cardiaci”

Come vi riferivamo nelle scorse ore, l’attrice Gina Lollobrigida è stata vittima di una caduta che le ha provocato la frattura del femore e proprio nella giornata odierna – non si sa ancora con esattezza quando – sarà sottoposta a operazione chirurgica, attorno alla quale vige il massimo riserbo, considerata l’età della donna e i rischi collegati anche ad alcuni problemi di salute preesistenti.

Non sono disponibili ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, nonostante i suoi fan continuino a domandarsi come stia realmente l’attrice. Tuttavia, nel corso della trasmissione di Rete 4 “Zona Bianca”, andata in onda nella serata di domenica 11 settembre 2022 e condotta da Giuseppe Brindisi, è stato effettuato un approfondimento su quanto accaduto e l’inviata, in collegamento da Roma, ha chiarito che “c’è grande apprensione e riserbo sulle condizioni di Gina Lollobrigida. Dovrebbe essere ricoverata al Campus Biomedico di Roma, ma mai come in questo caso il condizionale è d’obbligo, in quanto non c’è conferma ufficiale”.

GINA LOLLOBRIGIDA OPERATA AL FEMORE: ORE D’APPRENSIONE

Nel prosieguo della diretta tv, l’inviata di “Zona Bianca”, nell’aggiornare i telespettatori sullo stato di salute di Gina Lollobrigida a seguito della frattura del femore rimediata con una caduta, ha puntualizzato che “non è stato diffuso per la prima volta il nome dell’ospedale ed è stato impossibile saperlo. Domani (oggi per chi legge, ndr) verrà operata e questo particolare è stato confermato dal suo avvocato, Antonio Ingroia”.

Bocche cucite, massimo riserbo e cautela, dunque, in relazione alle condizioni di Gina Lollobrigida, che soffre anche di problemi di natura cardiaca che aumentano i rischi potenziali collegati all’operazione alla quale sarà sottoposta nel corso della giornata di oggi. Nei giorni scorsi la diva aveva fatto parlare di sé per la sua candidatura alle prossime elezioni politiche come capolista al collegio uninominale del Senato a Latina per Italia Sovrana e Popolare. Adesso, naturalmente, la priorità è però rappresentata dalla salute dell’attrice.

