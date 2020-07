Gina Lollobrigida/ Compleanno amaro, tornerà la pace con il figlio Milko?

Il 4 luglio del 1927 nasceva a Subiaco, vicino a Roma, Luigia Lollobrigida detta Gina. Da allora in poi il suo sarebbe diventato il volto del cinema italiano nonché la rivale, almeno sulla carta, della bella Sophia Loren. Le loro forme, i loro volti e la loro bravura, fu al centro del cinema italiano, e non solo, fino ad arrivare oltreoceano dove le due sono riconosciute come delle vere e proprie sex symbol e dive da cui imparare. Oggi Gina Lollobrigida compie 93 anni e dal momento in cui è finita sotto i riflettori, nel 1947 arrivando terza a Miss Italia, ha inanellato una serie di successi con ruoli importanti per registi e produttori come Vittorio De Sica, Luigi Zampa e Comencini, per il quale ha vestito i panni della Fata Turchina nella trasposizione televisiva di Pinocchio. La “Lollo” è addirittura arrivata in America ricevendo un Golden Globe per la sua interpretazione in “Torna a Settembre” in cui ha recitato al fianco di Burt Lancaster.

GINA LOLLOBRIGIDA COMPIE 83 ANNI, TORNERA’ LA PACE CON IL FIGLIO MILKO?

Ma se la carriera le ha regalato tanto, per la vita privata non possiamo dire lo stesso. Gina Lollobrigida ha un matrimonio fallito alle spalle con il medico sloveno Mirko Skofic, e un altro, o presunto tale, con l’imprenditore spagnolo Javier Rigau, con il quale è finita al centro di una battaglia legale, che coinvolge anche i suoi beni. Mentre lui continua a dire che l’attrice ha voluto sposarlo per procura, lei nega dicendo di essere finita nella rete delle macchinazioni dello spagnolo. Le cose per lei si sono complicate quando nella sua vita è arrivato anche il giovane collaboratore Andrea Piazzolla che nel corso degli anni si è dovuto difendere più volte dall’accusa di aver sfruttato il suo ascendente per un tornaconto personale sia da parte di Rigau che dal figlio della diva. Proprio nei giorni scorsi Gina Lollobrigida ha teso una mano al figlio Milko e al nipote dicendosi pronta a mettere tutto da parte per una pace in famiglia, che sia proprio questo compleanno l’occasione giusta?



