Gina Lollobrigida/ Elegantissima per vaccino Covid con Piazzolla “mio angelo custode”

La grande diva del cinema, Gina Lollobrigida, torna anche questa settimana ospite di Domenica In, la trasmissione del pomeriggio festivo dell’ammiraglia Rai. Un gesto di vera amicizia nei confronti di Mara Venier che già la scorsa settimana era stata lieta di accoglierla, seppur brevemente, in collegamento. Nel precedente appuntamento la “Bersagliera” più celebre del piccolo schermo era intervenuta durante la parentesi dedicata all’emergenza sanitaria auspicando che la situazione possa presto migliorare con l’arrivo del vaccino ed aveva annunciato che anche lei si sarebbe sottoposta nelle ore successive alla sua dose di vaccino Pfizer al campus di Roma. E così è stato.

L’attrice 93enne si è sottoposta al vaccino anti Covid: “Male? Non me ne sono neanche accorta!”, ha commentato durante l’intervista al Corriere della Sera. La diva ha raccontato di essere arrivata un po’ prevenuta ed invece, con sua grande sorpresa, non ha sentito alcun dolore o fastidio: “questo vaccino per il Covid-19 della Pfizer non mi ha procurato nessun dolore. L’8 febbraio dovrei fare il richiamo”, ha annunciato. Un gesto che l’ha resa particolarmente felice ed in seguito al quale ha confermato la sua voglia di vivere con una esclamazione divenuta subito virale: “Io voglio vivere!”.

GINA LOLLOBRIGIDA SI È VACCINATA: CON LEI ANDREA PIAZZOLLA

Ad accompagnare Gina Lollobrigida alla sua prima dose di vaccino anti Covid Pfizer, presso l’ospedale Campus Bio-Medico di Roma dal quale era stata chiamata qualche giorno prima, è stato il suo fedele assistente Andrea Piazzolla. Per quest’ultimo il giorno successivo al vaccino di Gina era in programma una nuova udienza del processo nel quale dovrà rispondere di circonvenzione di incapace nei confronti della stessa Lollobrigida. Nonostante le accuse, lui continua ad occuparsi della donna. “Lui è il mio angelo custode. Lo dico veramente: mi ha già salvato la vita quattro volte. Sono felice che in questo periodo stia con me e mi aiuti a vivere”, ha dichiarato l’attrice parlando proprio del suo “figlioccio”.

In occasione del vaccino Gina si è presentata elegantissima, in total black con tanto di ricami dorati: “E sopra indossavo una bellissima pelliccia di visone chiara che mi regalò negli Anni Sessanta Sergio Soldano, un uomo generosissimo. Purtroppo è mancato…”, ha commentato la diva che spera con il suo gesto di poter essere un esempio per gli altri e di trasmettere il messaggio secondo cui non bisogna avere paura. Per lei queste giornate anomale scandite dall’emergenza Covid hanno rappresentato una sorta di vacanza, forse la prima della sua vita: “È la prima volta che prendo un po’ di riposo, perché le vacanze non le ho mai fatte. Quindi non mi dispiace. Essere assediata dagli altri non è piacevole dopo tanti anni: so che lo fanno per affetto, ma io sto bene anche senza avere troppe persone intorno”, ha dichiarato.



