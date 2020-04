Gina Lollobrigida, furto in casa/ Rubati oggetti di valore e 4 David di Donatello

Gina Lollobrigida derubata in casa propria! La famosa attrice, icona del cinema italiano, ha subito il furto di alcuni pezzi di valore e in particolare di ben quattro David di Donatello, il tutto, però, senza nemmeno accorgersene. Colpevole un 33enne di origine rumena che qualche tempo fa ha effettuato dei lavori proprio nell’abitazione della Lollo a Spinaceto, frazione di Roma. Una scoperta che è arrivata per puro caos, quando una donna ha avvertito le autorità, preoccupata dal fatto che il convivente di sua madre fosse in possesso di ben tre pistole. L’uomo in questione era proprio il 33enne reo del furto in casa dell’attrice. Nella ricerca di una terza pistola, non presente tra quelle mostrate dall’uomo al momento del controllo, le autorità hanno scoperto nell’armadio del salotto un borsone colmo di oggetti di valore.

Gina Lollobrigida derubata in casa propria: l’attrice non se n’era accorta

Nello specifico sono stati ritrovati, come riporta il Tempo, alcune medaglie con raffigurazioni sacre con inciso il nome dell’attrice, un set di francobolli raffiguranti la Lollobrigida, 4 orologi da polso, 5 penne d’argento, 4 collane con perle bianche e 3 con pelle turchesi, una confezione di monete da 20 e 50 centesimi della Repubblica di San Marino e un binocolo. Contattata l’attrice, ha confermato di essere la proprietaria di tutta la refurtiva e ha inoltre ammesso di conoscere l’uomo, incontrato a casa sua per alcuni lavori.Tutta la refurtiva è stata così restituita all’attrice e l’uomo è stato tradotto nel carcere di Regina Coeli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA