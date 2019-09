Gina Lollobrigida/ “La morte? Vorrei che arrivasse il più tardi possibile perché…” (Domenica In)

Gina Lollobrigida ospite della nuova puntata di Domenica In in onda oggi, 22 settembre 2019, su Rai 1. La “Lollo” si racconterà senza filtri, lei che è stata una delle attrici europee più importanti a livello internazionale tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta: una sex symbol che ha segnato generazioni di cinefili e che ha preso parte ad alcuni capolavoro che hanno segnato la storia della settima arte. E il palmares non mente: tra i tanti riconoscimenti, citiamo il Golden Globe per il film Torna a settembre, i sette David di Donatello e i due Nastri d’argento. Le ultime due apparizioni sul grande schermo risalgono alla fine degli anni Novanta, parliamo di Les cent et une nuits de Simon Cinema (Agnes Varda) e XXL (Ariel Zeitoun), senza dimenticare il simpatico cameo in Box Office 3D – Il film dei film, regia di Ezio Greggio.

GINA LOLLOBRIGIDA: “PAPARAZZI? ERO TIMIDA, CERCAVO DI EVITARLI”

Recentemente ospite della mostra “40 scatti della mia Dolce Vita” di Rino Barillari, Gina Lollobrigida ha parlato dello stile di ieri e di oggi, della Dolce Vita della Roma di quarant’anni fa insieme a guest star di eccezione come Nancy Brilli e Livio Beshir. La “Lollo” ha raccontato: «Ai tempi della Dolce Vita l’arte e la bellezza erano reali, emozionanti sia per il pubblico che per chi li viveva da protagonista. A quei tempi le dive erano poche, si riconoscevano e si rispettavano». Poi sui paparazzi, categoria della quale fa parte l’amico Rino Barillari: «I paparazzi erano una risorsa, un po’ li sfuggivo e un po’ li aiutavo: Rino è sempre stato una persona squisita», sottolineando di essere sempre stata un po’ timida nei loro confronti. E Barillari ha speso parole al miele per la diva: «Quando arrivava lei, l’Italia si bloccava: ci voleva la polizia».

GINA LOLLOBRIGIDA: “LA MORTE? VORREI ARRIVASSE IL PIU’ TARDI POSSIBILE”

Gina Lollobrigida è stata la madrina della 77° edizione di Miss Italia e, come sempre, le sue parole hanno infiammato l’ambiente. La diva non ha mai avuto peli sulla lingua ed ha parlato in questi termini della morte: «La morte? Vorrei che arrivasse il più tardi possibile, perché c’ho ancora tante cose da fare. E voglio finire una scultura bellissima, ma non dovrà scrivere com’è fatta sennò mi rubano l’idea». Una diva unica, basti pensare a un suo recente commento sul cinema di oggi ai microfoni de Il Messaggero: «Cos’è cambiato da allora? I tempi e anche il modo di fare cinema, compresa la scelta degli interpreti. Oggi le donne sullo schermo si somigliano quasi tutte e sembrano tutte perfette».



