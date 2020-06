Gina Lollobrigida, l’ex legale vs Piazzolla “Isolata e persuasa”/ Rigau “I soldi…”

Pubblicità

Continua a tenere banco la vicenda con protagonisti Gina Lollobrigida e Javier Rigau, l’uomo denunciato dalla stessa Diva, accusato di averla sposata a sua insaputa. Ospite presso la puntata di ieri di “Live – Non è la D’Urso”, l’avvocatessa della “Lollo”, Teresa, ex procuratrice della stessa, che ha spiegato, così come già fatto in tribunale, che ad organizzare il matrimonio fu proprio l’artista italiana: “Questo fu poi annullato – racconta in diretta televisiva – perché in Spagna si stava diffondendo una notizia fatta uscire da una rivista scandalistica che Gina avesse una relazione con un ragazzo giovane attaccando sia l’onore di Gina che quello che Javier”. La D’Urso ha poi chiesto a Teresa come mai i suoi rapporti con la Lollobrigida si siano interrotti, e il legale, famoso in Spagna per avere numerosi clienti vip, ha replicato: “Io sono stata l’avvocato di Gina fino a quando Andrea Piazzola non è entrato nella sua vita e ha interrotto la relazione con me ma anche con tutte le altre persone vicine a lei. Gina è stata isolata, persuasa e convinta e persino davanti al giudice ha negato di conoscermi quando io avevo anche altri tipi di procure per rappresentarla in tribunale”.

Pubblicità

GINA LOLLOBRIGIDA, RIGAU LAPIDARIO: “SE FOSSE STATA POVERA PIAZZOLLA…”

Una tesi, quella dell’isolamento causato da Piazzolla, che molti sostengono da tempo, ma che lo stesso manager così come Gina, hanno sempre smentito e rimandato al mittente. In collegamento anche Rigau, che sulla questione ha ribattuto lapidario: “Se Gina fosse stata povera, i Piazzolla non avrebbero mai messo piede nella sua casa”. Ma i colpi di scena non sono ancora finiti visto che la D’Urso aveva annunciato una “busta choc” ad inizio puntata contenente una rivelazione che avrebbe lasciato tutti a bocca aperta, e dalla busta è uscito la copertina del prossimo numero di Chi, in cui Andrea Piazzola racconta di essere diventato padre, e di aver chiamato la figlia Gina Jr, in braccio proprio alla Diva. Javier Rigau replica dicendo “L’unica vittima è Gina Lollobrigida”, mentre Alda De Usanio, presente in studio, conclude con le parole “Gina un nipote già ce l’ha”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA