Gina Lollobrigida/ “Milko e Dimitri mi fanno la guerra, Andrea Piazzolla…”

Gina Lollobrigida è una star mondiale finita nelle mani sbagliate o solo incompresa? In questi anni non si è fatto altro che parlare di quello che è successo da quando Andrea Piazzolla è entrato nella sua vita e se in molti (a cominciare dai parenti) hanno accusato il giovane manager di averla circuita facendole terra bruciata intorno, la star ha ribadito il fatto che “Andrea è uno di famiglia ma la mia famiglia sono Milko e Dimitri”, riferendosi al figlio e al nipote. L’idea di Gina Lollobrigida è chiara, lei stessa l’ha ribadita spesso in tv e anche in Tribunale e ultimamente lo ha fatto sul settimanale Chi dove ha posato con Gina Jr, la figlia di Andrea Piazzolla: “In sostanza voglio bene a tutti, ma certo è che se mio figlio e mio nipote invece di lasciarsi imbambolare da certa gente si fossero concentrati di più su di me non mi sarebbe dispiaciuto. È un peccato che stiano perdendo così tanto tempo a farmi una guerra senza neanche avermi chiesto nulla sui fatti. Si sono messi nelle mani di certa gente ignobile.

GINA LOLLOBRIGIDA TRA ANDREA PIAZZOLLA, IL FIGLIO E IL NIPOTE

Gina Lollobrigida ha le idee chiare e sembra pronta a mettere da parte tutto solo a patto che il figlio e il nipote la smettano di farle la guerra, una guerra che non ha fondamenti perché lei vive tranquilla e gestisce la sua vita come vuole o, almeno, lo faceva fino a quando nelle scorse settimane, ha fatto un’amara sorpresa. Dopo la richiesta dell’amministratore di sostegno, il giudice ha autorizzato l’operazione di prelievo dei beni dalla casa di Gina Lollobrigida portando via quadri, mobili e molte cose di valore e lasciando la diva in preda alla delusione più assoluta tant’è che il suo staff ha spiegato: “vive in un’inevitabile condizione di precarietà ed evidente disagio pratico derivante dall’asporto della mobilia e perfino dei lampadari”. Il suo grido di dolore personale non è mancato visto che l’attrice stessa ha ribadito di essere vittima di un trattamento ignobile: “Hanno deciso di farmi morire in modo ignobile, neanche come si farebbe con i delinquenti”. Cos’altro succederà adesso?



