Gina Lollobrigida/ “Mio figlio e nipote? Non hanno nemmeno chiamato per gli auguri”

Quello di Gina Lollobrigida è stato un Natale triste: il figlio Andrea e il nipote Dimitri non le hanno fatto nemmeno una telefonata per augurarle buone feste. Tra di loro non scorre buon sangue da tempo, tanto che il figlio ha più volte ribadito il fatto di non volersi prendere cura della mamma, e dall’altra parte, la Lollobrigida, per quanto sia stata una mamma amorevole e presente per quanto possibile, non è andata al matrimonio del figlio quando si sposò con la sua ex Maria Grazia Fantasia nel 1990. Anche dopo il divorzio, l’attrice ha cercato di farlo tornare, mandando via la sua ex moglie, ma non è servito a nulla perché il figlio ha voluto mantenere le distanze da lei, trasferendosi in un appartamento a Roma e poi andando a vivere definitivamente all’estero per lavoro. In questi giorni di feste la mancanza dei figli si sente di più e l’attrice ha voluto esprimere questo suo stato d’animo, un misto tra tristezza e rammarico, in un’opera d’arte minimalista ed essenziale: il profilo di un grembo materno su tela bianca.

Gina Lollobrigida: l’opera dedicata alla maternità

Il quadro realizzato dall’attrice non rimarrà nella sua collezione privata ma verrà venduto all’asta, devolvendo poi il ricavato in beneficienza. Gina Lollobrigida ha la passione per l’arte e per la scultura e questo Natale le ha ispirato un’opera dedicata alla maternità, un tema molto delicato per lei che non ha rapporti con suo figlio da tantissimi anni. È un dipinto su tela, minimalista ed essenziale: il profilo della pancia di una donna incinta color oro che scalfisce la tela bianca. “Mi sono espressa per quello che sentivo. Penso di aver dato tutto come madre, ma alla fine bisogna accettare gli altri per quello che sono”, ha raccontato al Corriere. Poi spiega nel dettaglio la scelta dei colori: “Lo sfregio d’oro rappresenta l’avidità, che non rispetta nemmeno la figura materna”. Nelle sue parole tanto dolore e rimorso. Il figlio Andrea e il nipote Dimitri non si sono fatti sentire nemmeno per farle gli auguri di Natale: “Non mi hanno nemmeno chiamato per farmi gli auguri”.

