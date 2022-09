Gina Lollobrigida, retroscena dopo caduta/ Fredella: “Figlio ha scritto a Piazzolla”

Gina Lollobrigida pochi giorni fa ha subìto la frattura del femore a seguito di una caduta ed è stata operata in una clinica romana. Da quel momento non si è più saputo nulla circa le condizioni di salute della popolare attrice, ma il quotidiano “Il Tempo” in questi minuti ha svelato che, fortunatamente, la donna sta bene e fra pochi giorni potrà fare ritorno nella propria abitazione. Non solo, però: la testata giornalistica ha anche riportato una notizia in esclusiva, un autentico retroscena che è stato raccontato dalla penna di Francesco Fredella e che riguarda i parenti di Gina Lollobrigida.

In particolare pare che l’avvocato di Mirko e Dimitri Skofic, rispettivamente figlio e nipote dell’attrice, abbia inviato una lettera al legale Andrea Piazzolla (il cui nome non è certo nuovo nell’universo del gossip, in quanto si occupa a tutto tondo delle faccende di Gina Lollobrigida ed è anche imputato nel processo a suo carico per circonvenzione di incapace. Il contenuto della missiva non è un mistero…

GINA LOLLOBRIGIDA, RETROSCENA CHOC: “FIGLIO E NIPOTE HANNO SCRITTO A PIAZZOLLA”

In particolare, si legge ancora sulle colonne del quotidiano “Il Tempo”, il figlio e il nipote di Gina Lollobrigida avrebbero dato mandato al loro legale difensore di mandare una lettera a Piazzolla “per chiedere dove si trova Gina, chi l’ha operata e l’orario delle visite previsto dalla clinica. Si tratta di un’indiscrezione che giunge alle nostre orecchie subito dopo l’intervento a cui si è sottoposta l’attrice”.

Intanto, prosegue il servizio, “Piazzolla – denunciato proprio da Mirko Skofic, che lo accusa di aver dilapidato il patrimonio di Gina – avrebbe inviato un messaggio a Dimitri per informarlo sulle condizioni di sua nonna. Ma non ci sarebbero state risposte fino ad ora”. Un mistero nel mistero, un retroscena che di certo, in questo momento, non può e non deve oscurare l’obiettivo primario, vale a dire il completo recupero delle forze da parte di Gina Lollobrigida a seguito dell’intervento chirurgico.

